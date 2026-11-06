Сегодня, 6 ноября, в Камышине Волгоградской области взяли под арест 23-летнего уроженца Сирии, который в конце октября за рулем Skoda Octavia совершил ДТП с тремя погибшими.

- Камышинский городской суд постановил заключить водителя иномарки под стражу на 2 месяца, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что жуткая авария произошла вечером 25 октября на 542-м километре федеральной трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Камышинском районе. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель иномарки выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «Ладой Грантой».

– В результате аварии водитель «Лады» и двое его пассажиров – 19-летний молодой человек и 42-летняя женщина – от полученных травм скончались на месте. Водитель Skoda Octavia и его пассажир доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщили тогда в Главке полиции.

Смертельная авария попала на кадры видеорегистратора проезжающий мимо машины, которую обогнала Skoda. Водитель иномарки предпринял попытку обогнать грузовик, но выскочил на встречную полосу, где врезался на бешеной скорости в «Ладу Гранту». Водитель и двое пассажиров легковушки погибли от лобового удара на месте ДТП. Пострадали водитель иномарки и его пассажир.

Как рассказал ИА «Высота 102» брат погибшей женщины Сергей Федяев, его сестра Татьяна и ее 18-летний сын Александр приезжали на выходные в гости в Камышин из села Антиповка, что около 50 км от районного центра. Александр приехал вместе с другом и однокурсником Никитой Пиуновым. 19-летний Никита был за рулем «Лады Гранты» и тоже погиб в этой страшной аварии.

- Везде пишут, что Александру 19 лет, но ему еще нет 19-ти. Ему было 18 лет. А 10 декабря ему должно было исполниться 19 лет. За рулем «Лады» был его друг и однокурсник Никита. Ему в июле уже исполнилось 19, - рассказал дядя Александра. – В начале седьмого вечера мы их проводили у калитки. Они погибли, только выехав на трассу. Даже двух километров не проехали.

По словам мужчины, меру пресечения водителю-сирийцу уже пытались избрать 3 ноября, но тогда заседание перенесли.

- Первое заседание суда было 3 ноября, во вторник. Он делал вид, что не понимает по-русски. Спросили его лечащего врача, который сказал, что он разговаривает по-русски, все понимает и отвечает. Насколько я знаю, он являлся студентом медуниверситета. Заседание тогда перенесли на 72 часа, в связи с тем, что он отказывался понимать русский. Запросили справки в университете, где он учился. Они прислали ответ, что да, он учился, экзамены сдавал на русском, все зачеты, все понимает, русским языком владеет, - рассказал мужчина. – Также в ходе первого заседания, которое было 3 ноября, выяснилось, что в феврале этого года он был лишен водительских прав. Якобы он обжаловал это решение, но там еще предстоит выяснять, на какой стадии у него это лишение прав находится.

Родственники боялись, что уроженец Сирии до избрания меры пресечения покинет Россию и тем самым избежит ответственности за гибель людей. Они написали обращение главе СКР Александру Бастрыкину.

Сегодня, 6 ноября, состоялось, второе выездное заседание суда в Камышинской городской больнице, где виновник аварии находится на лечении. Переводчика ему не нашли, но с учетом ответа из университета и показания лечащего врача избрали меру пресечения – взяли под стражу.

– Его родственники на связь с нами не выходили, их помощь нам не нужна. Пускай отвечает по закону. Мы не пойдем ни на какие мировые соглашения. Ни мы, ни родители второго погибшего парня. Нам это не нужно. Пускай он по всей строгости закона отвечает, – говорит мужчина. – Желания его видеть у нас нет, но насколько мы знаем, первый вопрос, когда он пришел в себя было: Что с моей машиной?

Как стало известно ИА «Высота 102» – арестованный сегодня судом уроженец Сирии Осам Сулеман поступил в Волгоградский государственный медицинский университет в 2023 году. Однако, по данным источников информагентства, был отчислен из российского вуза в августе 2026 года.

Кроме того, известно, что лишение его водительских прав могло быть неслучайным – до совершения смертельного ДТП на трассе несостоявшийся медик неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за ходом расследования уголовного дела и последующим судебным процессом.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

