



Для членов Экологического совета при Волгоградской областной думе 4 ноября стало рабочим днём. В праздник общественники получили сигнал о том, что в пойме реки Иловли пострадали земли сельскохозяйственного назначения. О нарушении природоохранного законодательства председателю совета Ирине Соловьевой сообщил местный аграрий.





Совместно с представителями облкомприроды, прокуратуры и районной администрации члены Экосовета выехали на заливные луга. По словам владельца участков, эти земли могли пострадать из-за разлива химической жидкости из трубопровода. Каждый год после разлива реки фермер косит здесь сено для домашних животных.

Аграрий рассказал, что недавно обнаружил на своей территории сотрудников АО «Транснефть-Приволга» и строительную технику, повредившую плодородный слой. От ближайшей нефтеперекачивающей станции к участку без его ведома проложили трубу – из неё на землю вытекала темная жидкость с резким химическим запахом. Фермер снял это на видео и передал запись в Экосовет. Он также обратил внимание, что рядом находится русло Иловли, поэтому после весеннего паводка загрязнение может затронуть и левый приток Дона.





На месте общественники вместе с инспектором комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии зафиксировали излив неизвестной жидкости. На значительной площади участка видны признаки подтопления и осадок рыжеватого цвета. Пробы воды и почвы направлены в аккредитованную лабораторию ФНЦ Агроэкологии РАН.





После выезда в администрации района прошло совещание. Глава района Владимир Никонов сообщил, что в надзорные и природоохранные ведомства направят срочные телефонограммы. Ирина Соловьева добавила: Экосовет готовит обращения в компетентные органы, чтобы добиться незамедлительных мер и прекратить нарушения. В частности, обращение направят в Волгоградскую природоохранную прокуратуру – там оценят ущерб, нанесённый почве.

– Экологическое благополучие – одна из семи национальных целей развития России, определённых Президентом, – напомнила председатель Экосовета Ирина Соловьева. – Её достижение – задача не только власти, но и всего общества, включая бизнес. Позиция губернатора Волгоградской области однозначна: природопользование должно быть сбалансированным, чтобы природа успевала восполняться. Поэтому будем настаивать на соблюдении предприятием требований экологического и природоохранного законодательства – ради окружающей среды и здоровья людей.





Напомним, что в октябре Экосовет уже выезжал в Ольховский район, где фиксировал другие нарушения в деятельности ООО «Транснефть-ТСД» (АО «Транснефть-Приволга»), связанные с забором воды из Иловли. Представители общественного органа приняли решение обратиться в природоохранные и надзорные органы в связи с нанесением ущерба водному объекту региона, а также провести оценку нанесенного вреда реке и почвам из-за нарушения графика водозабора и отсутствия рыбозащитных устройств.