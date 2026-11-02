



Федеральная служба безопасности России предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые спецслужбы Украины планировали совершить с помощью самодельных взрывных устройств, встроенных в FPV-очки для управления дронами. Устройства должны были поступить в зону проведения специальной военной операции под видом гуманитарной помощи российским военнослужащим.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФСБ России, ключевую роль в предотвращении терактов сыграл военнослужащий в Волгоградской области. Получив от волонтера две пары FPV-очков, он, следуя инструкциям органов военной контрразведки, обратился в ФСБ России для проверки устройств. Специалисты-взрывотехники при проведении рентгенографии установили, что вместо кулеров охлаждения в очки встроены самодельные взрывные устройства.

В результате проведенных мероприятий органы безопасности в различных регионах России изъяли партию аналогичных СВУ, закамуфлированных под FPV-очки и переданных противником через «Почту России».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что для поставки средств поражения в подразделения Минобороны России сотрудники украинских спецслужб под видом псевдопатриотов с анонимных аккаунтов в мессенджере Telegram устанавливали контакты с представителями российских гуманитарных организаций и благотворительных фондов. В переписке с волонтёрами они действовали скрытно: не сообщали свои данные, номера телефонов и места работы, отказывались переходить для телефонной связи в мессенджер «Макс» и обязательно требовали видео со словами благодарности от российских бойцов.

По замыслу противника, волонтёры должны были направить очки с СВУ в подразделения ВС РФ для операторов БПЛА, непосредственно участвующих в боевых действиях. Детонация должна была произойти при включении FPV-очков и привести к гибели военнослужащих.

Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Организован розыск лиц, причастных к отправке СВУ.

ФСБ обращает внимание представителей волонтерских и благотворительных организаций, а также частных лиц на необходимость получать гуманитарную помощь из проверенных источников и проверять её на наличие взрывных устройств и отравляющих веществ. Для маскировки СВУ украинские спецслужбы могут использовать различные предметы: ранее были обезврежены устройства, закамуфлированные под парфюмерные наборы, пауэрбанки, музыкальные колонки, подарочные статуэтки, предметы церковной утвари, автозапчасти, тротуарную плитку и стельки для обуви с функцией подогрева.