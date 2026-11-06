



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Волгоградский медицинский колледж 6 ноября объявил о намерении возвести новое современное образовательное учреждение для будущих медиков в Дзержинском районе. Учебное заведение разместится на улице Космонавтов – в непосредственной близости с Больничным комплексом.

Решение принято по итогам знакомства главы региона с обновленной инфраструктурой действующего волгоградского медколледжа. Сегодня это учебное заведение с филиалами в Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске – одно из ключевых звеньев подготовки кадров для регионального здравоохранения. Здесь обучается около 4,7 тысячи человек, а ежегодный выпуск превышает тысячу специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

С 1 сентября 2026 года в колледже начал работу кластер «Профессионалитета» по четырём специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» и «Акушерское дело». Обучение выстроено в партнёрстве с будущими работодателями – 25-й больницей, станцией скорой помощи, областной детской больницей, перинатальным центром № 2 и региональным центром общественного здоровья.

Для качественной подготовки студентов в колледже модернизировали один из корпусов и создали восемь специализированных зон. Закуплено современное симуляционное оборудование – от акушерского симулятора для отработки родовспоможения до манекена для сердечно-лёгочной реанимации. Такое оснащение позволяет отрабатывать типовые рабочие процессы и сокращает период адаптации молодых специалистов на рабочем месте.

– У нас великолепный колледж, прекрасные преподаватели, очень умные дети – поступление на специальности проходит на очень высокой конкурентной основе. Создание таких современных центров способствует повышению уровня, качества образования, – отметил Андрей Бочаров.

Глава региона подчеркнул, что система подготовки кадров продолжит развиваться. По его словам, техническое и медико-санитарное задания по созданию нового медколледжа уже разработаны в полном объёме. Учреждение будет создаваться по типу кампуса – помимо образовательных пространств предусмотрят возможности для проживания студентов.

– Это очень важное решение, которое ждало все медицинское сообщество. Буквально в конце этого года — в начале следующего мы приступаем к проектированию. Считаю, что уже в конце 2028-го года мы можем выйти на строительство, – резюмировал губернатор.