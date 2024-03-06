С обвиняемых в гибели мальчика в аквапарке Волжского требуют 15 млн рублей

В Волжском городском суде Волгоградской области прошло очередное заседание по уголовному делу по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век». Как пояснил собственный источник V102.RU, в процессе допросили еще двух свидетелей защиты.

В свою очередь директор водного комплекса Григорий Газарян отказался от допроса, попросив о выездном судебном заседании, чтобы дать показания непосредственно на месте происшествия. Прокурор возразил, что это не даст ничего кроме затягивания процесса.

Потерпевшая сторона заявила иск с требованием компенсации морального вреда в размере 15 миллионов рублей и затрат на похороны мальчика.

— Прошу признать Газаряна, Самборского, Галайду, Захарова, Макулова ответчиками и взыскать с них солидарно компенсацию морального вреда, — пояснил представитель потерпевшей стороны. — Семья потеряла первого и единственного сына. Все напоминает о погибшем ребенке.

Известно, что Газарян лично перевел лишь 100 тысяч рублей в счет компенсации.

«Выполнить все в срок не получится»

Первым свидетелем в прошедшем процессе выступил Сергей Беляков, который согласно данным ранее показаниям руководителя ООО «Город» Владимира Чикова, чья фирма занималась проектированием аттракционов, отвечал в аквапарке за техническую часть.

— Я по специальности инженер-механик. Сейчас на пенсии. Был знаком с Газаряном, раньше вместе продолжительное время работали на одном из заводов, поддерживали приятельские отношения. В ноябре 2021 года между мной и аквапарком был заключен договор на организацию обследования с дальнейшим заключением в Ростехнадзоре договора на обслуживание водных аттракционов. По этому вопросу Газарян дал мне контакты ООО «Город», конкретно Владимира Павловича. Мы с ним встретились, определили порядок выполнения работ, которые заключались в подготовке технической документации, — рассказал Беляков.

По его словам, с ноября 2021 года работы стартовали:

— Пошли замеры высоты и длины, бортов и так далее. Все эти измерения надо было вносить в реестр. При проведении работ к концу года стало ясно, что выполнить все в срок не получится. Собрали совещание, пригласили директора ООО «Город». Тот сказал, что есть постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425, согласно которому дается право использовать сертификаты, полученные от Ростехнадзора для продолжения работ. Эти сертификаты действуют до 2025 года. На тот момент у аквапарка сертификаты действовали на июнь 2023-го. Было составлено дополнительное соглашение на продолжение работ по договору. Чтобы продолжить работу пригласили руководителя фирмы-изготовителя аттракциона Фролова, провели осмотр всех аттракционов, составили акт. Все работы закончили в июне 2023 года. Обязанность регистрации в Ростехнадзоре косвенно прописана в договоре, но я не мог этого сделать, потому что не являлся собственником.

Затронул Беляков и тему разработки инструкций для спасателей, а также подготовки, которую должны были проходить сотрудники аквапарка.

— Я переработал должностную инструкцию спасателя один раз в 2021 году. В 2022-м при появлении шлагбаума я уже инструкции не трогал. Штатное расписание они не учитывали. Также принимал участие в разработке инструкции для оператора в 2021 году или в начале 2022-го. Спасатели сдавали экзамены, я сам это видел. Приходил человек какой-то в 2022-м ближе к открытию сезона и в 2023 году. Насчет Захарова сказать не могу, сдавал он что-то или нет. Я мало общался непосредственно с персоналом. Помню, что во время сезона никто никаких экзаменов уже не сдавал. Инструкции по эксплуатации аттракционов я не разрабатывал, — пояснил свидетель.

«Кто был исполнительным директором — я не помню»

Следующим в заседании выступил сын Газаряна Армен. Он заявил, что является ИП, хотя, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», с бизнесом он попрощался еще в 2015 году, а на сегодня даже не числится как самозанятый.

— Я всегда помогал отцу со дня открытия с 2006 года. В тот день, когда произошел несчастный случай в аквапарке, я все видел своими глазами. В начале первого мне охрана сообщила о происшествии. Ребенок в медпункте не выжил. Я направился в кабинет оператора. Макулов сказал, что выходил в туалет в это время. У меня на телефоне есть камеры общего вида. Я включил запись с камеры его поста, увидел, что он не выходил, лазил в телефоне. Включил другие камеры, понял, что спасателей нет на месте. Спросил, что случилось, почему не хватает людей. Хотя на видео в то утро на «пятиминутке» 14 человек присутствовали, как и должно было быть. Всех хватало. Задал вопрос другим спасателям. Сказали, Галайда отпустил домой. Они пришли подготовить аквапарк и ушли, хотя постов 12 было и два запасных спасателя должны быть всегда. Разговаривал с ребятами, которых он отпустил. Они подтвердили, что подготовили все и захотели выходной. Подошли, отпросились, он отпустил. Если бы не это, на площадке стоял бы спасатель, который не пустил бы ребенка. По журналу регистрации персонала 14 спасателей пришли, но четверых отпустили. Газарян только утром был на «летучке», а потом уехал из аквапарка на лечение. Я не помню, чтобы инструкторы, которых отпустил старший на выходной, отправились к моему отцу чистить бассейн и чинить кран. В тот день после разговора с Галайдой аквапарк покинули Сайфулин. Имя второго не помню, знаю, что он в Быково живет.

Армен Газарян ответственно заявил, что рации у спасателей были, он приобрел их до начала сезона:

— Сначала была пробная закупка, две купили для проверки дальности работы. В 2022 году на начало сезона в наличии было 16 раций, у каждого спасателя, оператора, технического директора. Все оборудование новое, у каждой зарядка стационарная и проводная, заряжали их у оператора на посту. Рабочий диапазон составлял девять километров. В подвале и на вышке уверенно принимали сигнал. Не знаю точно, были ли рации на балансе аквапарка, не занимался этим. За их выдачу и обслуживание отвечал исполнительный директор, он всем раздавал их. За их исправное состояние, наверное, отвечал старший спасатель. Просто так было заведено. Рации передали в апреле, кто был исполнительным директором на то время, я не помню.

«Признался, что мальчик не умел плавать»

Далее свидетель рассказал, как в аквапарке обстояло дело с безопасностью:

— Посетителей у входа всегда предупреждали о правилах поведения на аттракционах. Все видели бегущую строку с правилами, было и звуковое сопровождение. На входе охрана всегда повторяла. На чеке кассир просил расписаться за правила, что вся ответственность за детей была на взрослых. На территории аквапарка каждые полчаса через динамики снова озвучивались правила. На всех стартовых площадках спасатель отсекал детей, которые ходят без родителей. Даже, если на стартовую площадку кто-то умудрялся просочиться, оператор всегда видел и горку, и старт, и приводнение. Есть громкая связь, всегда можно было оповестить, чтобы вышли из воды. На каждой горке стоял шлагбаум с монитором, как дополнительная мера безопасности. На табло при старте внизу площадки расположены информационные стенды с правилами пользованиями, возрастными ограничениями, — утверждает Армен Газарян.

При этом родственник директора комплекса признает, что в день трагедии «получилось так, что не было спасателей».

— Следить за посетителями входило в их обязанности. Катались все с родителями. Иногда шли на уступки, но родитель должен был ожидать внизу. В тот день наверху спасателя не было, он отсекал детей на стартовой площадке. Количество людей, вышедших на смену, я не проверял. Для этого есть исполнительный директор и технический. На «Циклоне» на стартовой площадке инструктор не предусмотрен, только внизу стоит человек и есть оператор. Если ему нужно было отлучиться, его всегда меняли. Он звал кого-то из директоров по рации или громкой связи. Не могу утверждать, что так прописано в инструкции, я ее не читал. Штатное расписание предусматривало 48 инструкторов, но по факту только 14 заступали на смену. 48 человек, наверное, были раскиданы на две-три смены. График работы составлял старший спасатель, — заявил Газарян-младший.

По его словам, на следующие сутки после трагедии он встретился с отцом погибшего ребенка:

— Встреча происходила на парковке аквапарка, мы принесли соболезнования. В разговоре он признался, что мальчик не умел плавать. Говорил, что сам виноват. Всевышний дал ему ребенка и, видимо, он не заслужил. Виноват он сам и никому зла не желает, не хочет, чтобы кто-то сидел в тюрьме.

«Пошли угрозы от заместителя следственного отдела»

Затем сын Газаряна вспомнил, что на них с отцом в СК начали давить, когда они захотели сменить адвоката.

— Мы с отцом приехали в следственный комитет с заявлением, что в связи с недоверием к адвокату Трокину, хотим его сменить. Попросили в этот период не совершать никаких действий в отношении отца. Прибыв туда, отец отдал заявление, но его не хотели регистрировать, говорили, что он отказывается от всего. А он всего лишь говорил, что ознакомится со всем и подпишет, как найдет адвоката. Пошли угрозы от заместителя следственного отдела. Мол, мы зря начали эту битву, они не пальцем деланные. Потом узнали, что мы отказались от ознакомления с протоколом, но мы не отказывались, а лишь хотели воспользоваться своим правом на защиту. У меня есть это заявление.

На вопрос, как Газарян может прокомментировать тот факт, что рабочий график утверждался в мае, где был указан Галайда, а пост он принял только в июне, свидетель пояснил следующее:

— Он проходил обучение перед открытием сезона. Не помню когда, может апрель-май. Обучение проходило на территории летнего аквапарка. Галайда 3-4 года подряд обучался, конкретный срок не помню.

После этого у Галайды появился вопрос к Газаряну-младшему:

— На лестничных пролетах были камеры между этажами?

— Нет.

— Зона видимости камеры?

— Охватывали стартовое место горки, все по-разному.

«Горки исправны, и их можно эксплуатировать»

Свидетель подробно высказался и касательно подготовки технической документации:

— В 2021 году началась подготовка к освидетельствованию и регистрации аттракционов в органах Ростехнадзора. Отец для этих целей нанял Сергея Николаевича. По найму работала и фирма ООО «Город», с которой сотрудничал Беляков. Они проводили замеры и съемки. Планировали закончить в 2022 году до начала сезона. В процессе выяснилось, что объем работ колоссальный. Опыта ни у них, ни у нас не было, аттракционов много. На каждый по 11 томов документации, корректировки вносились постоянно. Тогда мы поняли, что не успеваем. ООО «Город» сообщил, что сертификаты, которые у нас имелись, действуют до 2023 года. Мы имели право работать. Процесс по освидетельствованию продолжался. По окончанию сезона было принято решение, провести осмотр при участии ООО «Город», изготовителя аттракционов Фролова и моего отца. Составили акт, что все горки исправны и их можно эксплуатировать. Они продолжили работу по освидетельствованию. Была найдена эксплуатирующая организация в Краснодаре, которая занималась проверками, потому что без технадзора не регистрировали. Занимался этим Беляков. Вызвали сотрудников этой фирмы, устранили дефекты. Я сам закупал необходимый для этого материал — болты, краску и тому подобное. После очередной проверки вынесли заключение, что все в порядке, подготовили документы и отдали в гостехнадзор уже в 2023 году. Все было зарегистрировано, так что на момент происшествия, сертификаты имели силу.

После допроса сына суд предложил уже Григорию Газаряну озвучить свою позицию, на что фигурант дела ответил отказом и попросил время на подготовку. Обвиняемый вызвался предоставить инструкцию по эксплуатации «Циклона». Также будет осмотрена книга учета персонала аквапарка в оригинале, приобщенная к материалам дела. Следующий процесс начнется с допроса Григория Газаряна.

В предыдущем заседании по уголовному делу допросили обвиняемого инструктора Данилу Галайду и трех свидетелей защиты: руководителя ООО «Город» Владимира Чикова, преподавателя ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» Алексея Марченко и старшего инструктора аквапарка «XXI век» Богдана Лысенкова. Ранее суд заслушал показания сотрудника Ростовского центра судебных экспертиз Андрея Горячкина, пояснившего, что к выводам своих заключений он пришел на основании материалов уголовного дела и протоколов допросов, представленных следствием.

Напомним, директору Григорию Газаряну, исполнительному директору Павлу Самборскому, оператору водного комплекса Руслану Макулову и инструкторам Алексею Захарову и Даниле Галайде инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствием установлено, что 26 июня 2022 года 13-летний подросток вместе с семьей приехал из Астрахани в аквапарк Волжского. Мальчик скатился с одной из горок в бассейн, где утонул, пробыв в воде семь минут. Никто из спасателей и других сотрудников развлекательного комплекса не обратил внимания на тонущего ребенка.

Также было установлено, что оператор и инструкторы-спасатели не имели необходимого образования и навыков, в том числе по оказанию первой помощи. Помимо этого, руководитель комплекса и исполнительный директор не регистрировали аттракционы в Гостехнадзоре. Аквапарк «XXI век» уже не раз фигурировал в скандальных историях. В июле 2021 года 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. Также на водных аттракционах получил травму лица 5-летний ребенок.

Фото: архив ИА «Высота 102»