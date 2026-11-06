



6 ноября во время посещения медицинского колледжа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил со студентами проблему влияния на здоровье молодёжи электронных сигарет. По итогу встречи руководитель анонсировал запрет продажи соответствующих устройств на территории региона.

- Сейчас идет большая и серьезная дискуссия, как общество должно отреагировать на вопросы, связанные с распространением вейпов, какие должны приниматься меры. Для меня важна ваша позиция. Вы, с одной стороны, — молодые люди, а с другой — являетесь теми, кто защищает и дальше будет защищать здоровье людей, — отметил глава региона.

По информации пресс-службы обладмина, будущие медики обратили внимание на негативное влияние электронных сигарет на органы дыхания и организм в целом, особенно если речь идёт о молодом, формирующемся человеке. Ребята высказались за серьёзные профилактические меры со стороны государства.

- На следующей неделе мы окончательно примем решение в отношении распространения вейпов на территории Волгоградской области. Рассчитываю, что Волгоградская областная Дума поддержит предложение, которое будет сформировано после нашей сегодняшней встречи с молодежью. Разговор получился очень откровенный. Рассчитываю взять его за основу в своем решении в отношении вейпов, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, о планах введения пятилетнего запрета на розничную реализацию электронных сигарет, комплектующих к ним и расходных материалов редакция подробно рассказывала 31 октября. Согласно изученному журналистами проекту закона Волгоградской области, ограничения планируют ввести на период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032.

На столь решительный шаг региональная администрация была вынуждена пойти из-за довольно пессимистичной статистики. По итогам 2025 года на территории Волгоградской области злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легких занимают 4 место по распространённости и 1 место по смертности. По этим параметрам регион превышает показатели заболеваемости и смертности как по Южному федеральному округу, так и по Российской Федерации.

Отметим, ранее в июне 2026 года Госдума единогласно приняла законопроект, наделяющий регионы правом вводить местные запреты на продажу вейпов. 26 июня он был подписан президентом Владимиром Путиным и вступает в силу 1 марта 2027 года. На текущий момент соответствующим правом уже воспользовались Пермский край, Нижегородская область, Пензенская область, Саратовская область, Рязанская область, Смоленская область, Томская область, Удмуртская Республика, Республика Чувашия, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО, Смоленская область, Удмуртская Республика, Республика Чувашия, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Ненецкий АО, Ульяновская область. Такой же запрет ввели и в Северной Осетии. На стадии проработки местные ограничения находятся в Санкт-Петербурге, Мурманской, Оренбургской областях, Красноярском крае.

Фото: администрация Волгоградской области