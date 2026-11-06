



Правительство России разрешило продавать более 100 безрецептурных препаратов в сельских почтовых отделениях. Об этом сообщает 6 ноября ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Уточняется, что нововведение коснется населенных пунктов, где нет аптек и медучреждений. В список вошли самые востребованные при амбулаторном лечении лекарства, не требующие особых условий хранения.

Отпускать препараты смогут только сотрудники почты, прошедшие специальное обучение. При этом консультировать по лекарствам в отделениях почты не будут – сотрудникам разрешается только принимать, хранить и выдавать препараты.