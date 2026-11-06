Авиационная опасность нависла над Волгоградской областью 6 ноября

В Волгоградской области днем 6 ноября сигнал авиационной опасности прошел по линии муниципальных подразделений ГОЧС. Тревожное сообщение об угрозе падения взрывных устройств поступило в 14:18 мск.

Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: не подходить к окнам, укрыться в защищенном помещении, не приближаться к обломкам взрывных устройств на улице.

Напомним, что авиационная опасность означает, что противник поднял в воздух на своей территории пилотируемую авиацию, которая может быть носителем крылатых ракет.