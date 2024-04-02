В Волжском городском суде Волгоградской области сегодня, 2 апреля, начались прения по уголовному делу по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век». Гособвинение запросило наказание для пятерых подсудимых.





— С учетом обстоятельств совершения преступления государственный обвинитель предложил суду назначить генеральному директору четыре года лишения свободы, исполнительному директору и трем инструкторам – по три года лишения свободы с отбыванием наказания всем фигурантам уголовного дела в исправительной колонии общего режима, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают.

В предыдущем заседании суд допросил директора водного комплекса Григория Газаряна. Хозяин аквапарка обличал СК, адвоката и отца погибшего мальчика, выставляя себя чуть ли не потерпевшим. В прошлых процессах были заслушаны показанияобвиняемых инструкторов Данилы Галайды и трех свидетелей защиты, а именно: руководителя ООО «Город» Владимира Чикова, преподавателя ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» Алексея Марченко и старшего инструктора аквапарка Богдана Лысенкова.

Ранее в судебном заседании допросили сотрудника Ростовского центра судебных экспертиз Андрея Горячкина. С его слов, он сделал выводы в своих заключениях на основе материалов дела и протоколов допросов. Также суд заслушал еще двоих свидетелей защиты — Сергея Белякова и сына Газаряна Армена. В свою очередь потерпевшей стороной был заявлен иск с требованием компенсации морального вреда в размере 15 миллионов рублей и затрат на похороны подростка.

Напомним, директору Григорию Газаряну, исполнительному директору Павлу Самборскому, оператору водного комплекса Руслану Макулову и инструкторам Алексею Захарову и Даниле Галайде инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 26 июня 2022 года 13-летний подросток вместе с семьей прибыл из соседней Астрахани в волжский аквапарк. Подросток спустился с одной из горок в бассейн, где утонул, пробыв в воде семь минут. Ни спасатели, ни другие сотрудники комплекса не обратили внимания на тонущего мальчика. Кроме этого было установлено, что у оператора и инструкторов-спасателей отсутствовало необходимое образование и навыки, в том числе по оказанию первой помощи. Руководитель комплекса и исполнительный директор не регистрировали аттракционы в Гостехнадзоре.

Аквапарк «XXI век» уже не первый раз попадает в скандальные истории. Так, в июле 2021 года 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. В августе семья Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не смогла попасть в бассейн. Сотрудники их не пустили, ссылаясь на соображения безопасности. Также на водных аттракционах травмировал лицо 5-летний ребенок.

Видео: прокуратура Волгоградской области

