В Волгоградской области государственная жилищная инспекция начала принимать жалобы на отопление через национальный мессенджер MAX. Специалисты открыли специальный чат «Госжилнадзор – горячая линия по отоплению» для оперативной связи с жителями региона.

- Короткие сообщения принимаются круглосуточно. Чат привязан к номеру телефона 89377340594. В сообщении необходимо кратко изложить проблему, указать точный адрес, ФИО и контактный телефон, - подчеркнули в Госжилнадзоре.

Кроме того, для жителей Волгоградской области продолжает функционировать и горячая линия в более привычном телефонном формате. Пожаловаться на холодные батареи волгоградцы могут в будние дни по тел. 8 (8442) 35-21-98 с 8.30 до 17.30.

Отметим, специалисты обещают систематизировать и направить все обращения по компетенции, контролируя каждую проблему до полного решения. Помимо жалоб на полное отсутствие тепла, волгоградцы могут сообщить и о случаях, когда температура в жилых помещениях ниже нормативной: +18°C для обычных комнат и +20°C для угловых.

Фото из архива ИА «Высота 102»