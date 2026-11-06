ЦБ фиксирует в Волгоградской области повышенный спрос на ипотеку

В Волгоградской области вновь пошёл в гору спрос на ипотечные кредиты. На фоне последовательного снижения Центробанком ключевой ставки в начале 2026 года и мер господдержки, к 1 октября портфель соответствующих займов вырос до 217 млрд рублей, что на 10% выше уровня прошлого года.

- Ипотечное кредитование в Волгоградской области растет как за счет льготного, так и за счет рыночного сегментов. По мере смягчения денежно-кредитной политики банки постепенно снижали ставки, это повысило доступность покупки жилья в кредит для большего числа людей. По прогнозу Банка России, за 2026 год обязательства жителей нашей страны по ипотеке увеличатся на 6-9%, - рассказал управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Демонстрирует рост и розничный сектор – портфель кредитов вырос на 5,6% до 427 млрд рублей. В том числе на 1,6% до 209,6 млрд рублей вырос спрос на потребительские кредиты.

При этом эксперты ЦБ фиксируют снижение сберегательной активности. Годовой прирост на счетах волгоградцев снизится с 22,3% в октябре 2025 года до 8,5% в октябре 2026 года. Одновременно больше внимания жители региона стали проявлять к недвижимости. Объём средств на эскроу-счетах увеличился на 10,6%.

Фото из архива ИА «Высота 102»