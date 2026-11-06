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Общество

Волгоградская область 6 ноября повторно получила сигнал «Авиационная опасность»

Общество 06.11.2026 19:40
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06.11.2026 19:40


Вечером 6 ноября в Волгоградской области объявлен сигнал «Авиационная опасность». Об этом сообщили в 18:50 в экстренных службах региона.

По информации оперативных служб, существует угроза падения взрывных устройств. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Главные рекомендации для тех, кто находится в здании, – отойти от окон и укрыться в защищённом помещении. На улице следует проследовать в ближайшее укрытие. Тем, кто находится в транспорте, рекомендуется выйти и также пройти в укрытие.

При обнаружении обломков взрывных устройств не следует приближаться к ним, нужно незамедлительно звонить по номеру 112.

Напомним, днем 6 ноября в Волгоградской области уже объявляли авиационную опасность – режим сохранялся более часа. 

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