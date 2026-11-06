



Вечером 6 ноября в Волгоградской области объявлен сигнал «Авиационная опасность». Об этом сообщили в 18:50 в экстренных службах региона.

По информации оперативных служб, существует угроза падения взрывных устройств. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Главные рекомендации для тех, кто находится в здании, – отойти от окон и укрыться в защищённом помещении. На улице следует проследовать в ближайшее укрытие. Тем, кто находится в транспорте, рекомендуется выйти и также пройти в укрытие.

При обнаружении обломков взрывных устройств не следует приближаться к ним, нужно незамедлительно звонить по номеру 112.

Напомним, днем 6 ноября в Волгоградской области уже объявляли авиационную опасность – режим сохранялся более часа.