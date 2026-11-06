



Президент Волгоградской областной федерации бодибилдинга Лилия Позднякова попала в серьезную аварию в Ростовской области. Об этом сообщили коллеги спортсменки в социальных сетях.

По имеющимся данным, Позднякова вместе с командой направлялась на чемпионат России в Геленджик. Автомобиль попал в ДТП, в результате которого спортсменка получила тяжёлые травмы и была госпитализирована.

– Друзья, наша коллега Президент Волгоградской областной Федерации бодибилдинга Лилия Позднякова попала в серьёзное ДТП. Сейчас она находится в реанимации в средне-тяжёлом состоянии (множественные переломы рёбер, ушибы, перелом тазовой кости, открытый перелом ноги и повреждение внутренних органов, – говорится в сообщении, опубликованном Федерацией бодибилдинга России в «ВКонтакте».

В настоящее время Коллеги Лилии Поздняковой собирают деньги, чтобы оказать помощь пострадавшей и ее семье. Реквизиты для поддержки опубликованы в официальном сообществе федерации.