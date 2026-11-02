Газовик осужден за гибель волгоградской семьи от угарного газа

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 3,5 годам колонии общего режима слесаря газового предприятия, по вине которого от угарного газа в частном доме погибли двое супругов и их маленький ребенок. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, осужденный после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда.

В СУ СКР по региону, сотрудники которого расследовали данное происшествие, уточнили, что газовика осудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Приговором суда он также лишен права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с техническим обслуживанием газового оборудования населения.

Тела двух взрослых и их маленького сына были обнаружены 5 декабря 2024 года в частном доме на улице Восточно-Казахстанской. Установлено, что семья погибла от отравления угарным газом, который проник в жилище из дымового канала водонагревателя из-за обратной тяги.

Следствие выяснило, что трагедию мог предотвратить слесарь газового предприятия, который 13 сентября 2024 года в указанном домовладении проводил техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. В ходе осмотра он выявил ряд существенных нарушений, таких как истечение срока эксплуатации котла, негерметичность дымоотвода и места его присоединения к дымоходу, отсутствие притока воздуха, установку вытяжки над газовой варочной поверхностью, использование алюминиевого дымоотвода без сертификата соответствия у водонагревателя, а также самовольный перенос места его установки.

– Несмотря на выявленные нарушения, осужденный не выполнил надлежащим образом обязанности по техническому обслуживанию оборудования, не сообщил руководителю организации и жильцам дома об имеющейся угрозе, не составил акт о приостановлении подачи газа и не отключил неисправное оборудование с установкой заглушки и пломбы. Кроме того, в акте технического обслуживания он не отразил выявленные нарушения, – рассказали в СКР по региону.

Экспертиза установила, что в помещениях кухни и котельной система вентиляции и дымоудаления не обеспечивала необходимый воздухообмен, а при закрытых окнах отсутствовало постоянное проветривание. Сам котел не должен был работать, так как срок его эксплуатации истек.