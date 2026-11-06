МЧС в Волгограде закрыло электронную почту из-за хакерских атак

Сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области больше не принимают сообщения от граждан и иных лиц на официальную электронную почту ведомства. Такое решение принято с учетом системной атаки хакеров, которая сопровождается фишинговой рассылкой и попытками внедрения вредоносного программного обеспечения.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, с 1 ноября текущего года больше не принимается корреспонденция с почтовых адресов доменов mchs.gov.ru. Следовательно, входящие письма на официальную электронную почту регионального МЧС больше не регистрируются.
Отправить свое сообщение в органы МЧС можно несколькими способами:
- через систему Межведомственного электронного документооборота (МЭДО);
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг с обязательной авторизацией заявителя;
- через форму для обращений на официальном сайте Главного управления в сервисе «Личный кабинет»;
- в письменной форме почтовым отправлением;
- при личном обращении в подразделение МЧС России (с учетом графика приема).
Напомним, что 2 ноября хакерской атаке подверглось мобильное приложение МЧС. В результате ресурс был взломан.
Фото из архива V102.RU