МЧС в Волгограде закрыло электронную почту из-за хакерских атак

Сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области больше не принимают сообщения от граждан и иных лиц на официальную электронную почту ведомства. Такое решение принято с учетом системной атаки хакеров, которая сопровождается фишинговой рассылкой и попытками внедрения вредоносного программного обеспечения.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, с 1 ноября текущего года больше не принимается корреспонденция с почтовых адресов доменов mchs.gov.ru. Следовательно, входящие письма на официальную электронную почту регионального МЧС больше не регистрируются.

Отправить свое сообщение в органы МЧС можно несколькими способами: