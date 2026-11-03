



Уголовное дело двух волгоградских журналистов – Виталия Кошелева и Алексея Серового – поступило в Центральный районный суд. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, на 9 ноября назначено судебное заседание по продлению меры пресечения. После этого уже будет принято решение о дате начала рассмотрения дела по существу.

Напомним, ранее сообщалось о окончании расследования дела в отношении Серового и Кошелева. Они были задержаны в марте 2026 года после того, как главврач одной из волгоградских поликлиник обратилась в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. Она утверждала, что неизвестные вымогают у нее 15 тысяч единиц криптовалюты, или 1 миллион 299 тысяч 377 рублей, угрожая распространить в отношении нее якобы порочащие ее сведения.





В процессе расследования силовики - сотрудники СУ СК по Волгоградской области и УФСБ - вышли на подозреваемых, Кошелева и Серового, администраторов анонимного телеграм-канала.

Алексей Серовой вскоре после задержания признал свою вину и был отправлен под домашний арест в связи с наличием у него хронического заболеваний. Виталий Кошелев с весны по сентябрь находился в СИЗО. И лишь недавно меру пресечения ему изменили на домашний арест.

Как ранее сообщалось, в Волгограде также уже начались судебные процессы по обвинению еще двух администраторов других каналов - Алексея Ульянова и Михаила Серенко - в вымогательстве.



