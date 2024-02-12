Расследования

Сам пошел на горку. В Волжском эксперт озвучил причину гибели подростка в аквапарке

Расследования 12.02.2024 19:36
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12.02.2024 19:36


В Волжском городском суде Волгоградской области продолжается рассмотрение уголовного дела по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век». В прошедшем судебном заседании, наконец, допросили сотрудника Ростовского центра судебных экспертиз. 

Как рассказал собственный источник «Высоты 102», эксперт Андрей Горячкин пояснил, что к выводам своих заключений он пришел на основании материалов уголовного дела и протоколов допросов, представленных ему следователем. 

— Первый вопрос касался непосредственной причины гибели ребенка в спортивном комплексе, а также технических и организационных причин, способных повлиять на произошедшее, — уточнил источник. — Непосредственной причиной трагедии стало утопление подростка в бассейне при использовании водного аттракциона «Циклон». Технические причины не установлены. А вот организационными причинами признаны, не отвечающая требованиям безопасности услуга развлекательного комплекса и отсутствие непосредственного наблюдения со стороны отца за своим несовершеннолетним сыном. 

При этом директор водного комплекса Григорий Газарян, согласно выводам экспертизы, не обеспечил регистрацию водных аттракционов в органах Гостехнадзора, не выставил в смену должное количество операторов аттракционов, не провел надлежащего обучения сотрудников по программе спасателей (в том числе навыкам оказания помощи утопающим на воде), а также допустил к работе в аквапарке неподготовленных и неаттестованных на проведение аварийно-спасательных работ инструкторов-спасателей.

— Также экспертиза показала, что исполнительный директор аквапарка Павел Самборский не обеспечил безопасную эксплуатацию водных аттракционов. В свою очередь оператор водного комплекса Руслан Макулов не осуществлял непрерывное видеонаблюдение за обстановкой на аттракционах, а старший инструктор комплекса Данил Галайда не смог обеспечить должный контроль за правильным использованием водных аттракционов детьми. Инструктор-спасатель аквапарка Алексей Захаров не сумел в должной мере проконтролировать отдых несовершеннолетних посетителей на территории водного комплекса и непосредственно на воде, — добавил источник. 

Примечательно, что экспертиза показала, что отец утонувшего мальчика не следил за своим ребенком в тот момент, когда последний пользовался водным аттракционом.

— Эксперт отметил, что 26 июня 2022 года 13-летний подросток, несмотря на запрет отца, самостоятельно направился к аттракциону, хотя из-за возрастных ограничений он не должен был им пользоваться, — пояснил источник. — Также Горячкин сделал вывод о том, что услуга, оказываемая мальчику-подростку, не отвечала требованиям безопасности. При эксплуатации аттракционов аквапарка «XXI век» были нарушены  пункты 122, 123 (с, у) и 166) «Требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов», утвержденные Постановление Правительства РФ № 1732 от 20 декабря 2019 года, а также пункты 6.2.1-6.2.4, 6.3.2.2 (д, е), 6.3.2.4, 6.3.7.1 (а, б) и 6.3.7.2 ГОСТ Р 52604-2012 «Аттракционы водные. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». Услуга, оказываемая ребенку, являлась опасной. 

Выводы эксперта показали, что при оказании услуги сотрудники аквапарка нарушили требования техники безопасности, которые в совокупности могут находиться в причинно-следственной связи с гибелью подростка (впрочем, как и невнимательность отца).  

— Помимо несоблюдения требований, предъявляемых к техническому состоянию, эксплуатации аттракционов и ГОСТа, также выявлены нарушения ТК РФ, правил внутреннего трудового распорядка аквапарка и требований должностных инструкций (утвержденные директором Газаряном), — отметил источник. — Перед экспертом также был поставлен отдельный вопрос о возможной причинно-следственной связи между действием (бездействием) инструктора Алексея Захарова и смертью несовершеннолетнего. Экспертиза показала, что подобное не исключено.     

Напомним, директору, исполнительному директору и еще троим сотрудникам аквапарка инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствием установлено, что 26 июня 2022 года 13-летний подросток вместе с семьей приехал из Астрахани в аквапарк Волжского. Мальчик скатился с одной из горок в бассейн, где утонул, пробыв в воде семь минут. Никто из спасателей и других сотрудников развлекательного комплекса не обратил внимания на тонущего ребенка. 

Также было установлено, что оператор и инструкторы-спасатели не имели необходимого образования и навыков, в том числе по оказанию первой помощи. Помимо этого, руководитель комплекса и исполнительный директор не регистрировали аттракционы в Гостехнадзоре. Аквапарк «XXI век» уже не раз фигурировал в скандальных историях. В июле 2021 года 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. Также на водных аттракционах получил травму лица 5-летний ребенок.

В следующем заседании, назначенном в Волжском горсуде на 1 марта 2024 года планируется допрос Григория Газаряна. В предыдущих процессах он не смог присутствовать из-за болезни. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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