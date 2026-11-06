



Первые полноценные выходные ноября не порадуют волгоградцев приятной погодой. Синоптики обещают переменчивую картину с осадками и ночными заморозками.

В субботу, 7 ноября, в городе будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Ночью температура составит +2…+4 градуса, днем воздух прогреется лишь до +5…+7. Ветер сменит направление с юго-западного на северное и усилится до 5–10 метров в секунду.

По области картина схожая, но более разнообразная: местами пройдут дождь и мокрый снег, а в ночные и утренние часы возможен туман. Ночью в регионе от +1 до +6, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -5. Днем – от +3 до +8.

В воскресенье, 8 ноября, характер погоды изменится. Ночью ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя со снегом, днём – без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью 6–11 метров в секунду, днём 8–13. Температура ночью опустится до -1…-3 градусов, днём будет всего +2…+4.

Синоптики также предупреждают о возможном тумане и гололедице в эти дни. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах.