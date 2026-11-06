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Общество

Под Волгоградом осудили санитарку, похитившую у выписанных пациентов 4 млн рублей

Общество 06.11.2026 13:35
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06.11.2026 13:35


В Калачёвском районе Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле о мошенничестве. Местная жительница на протяжении многих лет присваивала средства выписанных пациентов психбольницы. Медработник приглашала попавших в тяжёлое положение граждан пожить у себя, однако впоследствии они либо исчезали, либо с загадочным постоянством умирали, в результате чего их финансы попадали в чужие руки.

- В 2011 году фигурантка уголовного дела предоставила свою летнюю кухню выписанному из психиатрической больницы пациенту, который ежемесячно передавал ей часть своей пенсии за пользование жилым помещением. Весной 2012 года мужчина ушел в неизвестном направлении, оставив свои документы у хозяйки дома, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Фигурантка не стала распространяться о пропаже мужчины и сняла с его счетов 580 тыс. рублей. Впоследствии санитарка приютила ещё троих бывших пациентов. Каждый из них из раза в раз умирал. Волгоградка также о серии смертей распространяться не стала, начав присваивать положенные мужчинам пенсии. Таким образом она успела прикорманить ещё 3,5 млн рублей.

Отметим, бесконечно скрывать пропажу бывших пациентов психбольниц медработник не смогла. Когда произошедшее вскрылось, следствием ей было предъявлено обвинение в мошенничестве. Суд позицию правоохранителей поддержал. Женщина была приговорена к 6 годам колонии общего режима.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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