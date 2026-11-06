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Федеральные новости

В Саратовской области 19 человек заразились описторхозом

Федеральные новости 06.11.2026 13:33
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06.11.2026 13:33


В Пугачёве Саратовской области зафиксирована вспышка паразитарной инфекции. Девятнадцать человек заболели описторхозом, употребив вяленого язя, купленного в магазинах сети «Пивзавод», сообщает ИА «СарИнформ».

Возбудители описторхоза – плоские черви-трематоды, которые поражают печень и желчевыводящие пути. Лабораторные исследования подтвердили их наличие в рыбной продукции. Из оборота изъяли 35 килограммов зараженного язя, продажу других рыбных товаров в этих точках приостановили.

По информации саратовского минздрава, семеро пострадавших продолжают лечение в больнице Саратова, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки. Следователи регионального управления СК проверяют обстоятельства по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Контроль осуществляет руководитель СУ СК по Саратовской области Дмитрий Костин.

Роспотребнадзор продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты напоминают: заразиться описторхозом можно при употреблении недостаточно термически обработанной или плохо просоленной рыбы семейства карповых — язя, леща, плотвы и других.

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