Объявлен отбой авиационной опасности в Волгограде





Авиационная опасность, о которой вечером 6 ноября предупредили жителей Волгограда и области, сохранялась на протяжении полутора часов. Как сообщает ИА «Высота 102», о том, что угроза миновала, волгоградцев известили в 20.25 мск.

Ранее о необходимости соблюдать меры безопасности население Волгоградской области предупредили в 18.50. Как сообщают жители Красноармейского района, на шлюзах ВДСК сработали тревожные сирены.

Отметим, это миновавшая вечером пятницы угроза – вторая за день. 6 ноября волгоградцев предупреждали об авиационной опасности в дневное время.