В Волжском городском суде Волгоградской области в очередном заседании по уголовному делу по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век» допросили владельца водного комплекса Григория Газаряна.

По информации собственного источника V102.RU, директор аквапарка склонен винить в произошедшем отца погибшего ребенка, старшего спасателя Данилу Галайду и оператора водного комплекса Руслана Макулова. Также Газарян заявил о шантаже со стороны семьи мальчика, давлении СК и фальсификации в ходе расследования.

При этом директор парка водных аттракционов выставляет себя чуть ли не потерпевшим, который лишился здоровья и честного имени.

— Газарян рассказал, что аквапарк работает с 2006 года, обеспечивая трудовыми местами более сотни человек, а сам он платит каждый год налоги, которые исчисляются миллионами рублей, — пояснил источник. — Также предприниматель настаивал, что вкладывал значительные суммы с шестью нулями в безопасность аттракционов, а установка шлагбаума и современные системы видеонаблюдения позволили оперативно пресекать и реагировать на возможные нарушения правил посещения комплекса со стороны посетителей. Подсудимый в своем выступлении заявил, что подобные меры безопасности следует принять на вооружение всем аквапаркам страны.

«Плохо следил за собственным сыном»

Газарян уточнил, что до того, как в аквапарке заработали дополнительные меры безопасности в две смены выходили 60 человек, а после — число сотрудников сократили до 48.

— Бизнесмен пояснил, что в день трагедии он присутствовал на «пятиминутке», которую провели исполнительный директор Павел Самборский и старший спасатель Данил Галайда. В те сутки на смену заступили 14 человек. После «летучки» он уехал в больницу, а в послеобеденное время узнал о несчастном случае и сразу же вернулся обратно. Из офиса сотрудники СК изъяли сертификаты и акты на водные аттракционы, правоустанавливающие документы. Были задержаны старший спасатель Галайда, спасатель Захаров и оператор Макулов. Газарян утверждал, что после этого провел внутреннее расследование вместе с Самборским, в том числе был изучен журнал посещения работников, просмотрены записи с камер наблюдения. Вместе они пришли к тому, что семья, приехавшая отдохнуть в аквапарк, спокойно могла изучить все правила, а в смерти мальчика, который не умел плавать, виноват непосредственно его отец, плохо следивший за собственным сыном. Вина сотрудников аквапарка лишь косвенна, так как отец мальчика мог к ним вовремя обратиться, и они спасли бы подростка, — добавил источник.

Высказался Газарян и по поводу поведения старшего спасателя Данилы Галайды, который также оказался на скамье подсудимых. По его мнению, спасатель, работавший в комплексе с июня 2022 года, вводит всех в заблуждение, утверждая, что он не знал своих прямых обязанностей и не обучался спасению на воде:

— В день гибели мальчика Галайда после «пятиминутки» отпустил домой четырех спасателей. Газарян утверждал, что никто из них не приходил к нему домой чистить бассейн. Вина Галайды именно в том, что он неправильно расставил спасателей, что и привело к потере драгоценного времени, когда ребенок оказался под водой после спуска с аттракциона «Циклон», — продолжает источник. — Касаемо оператора, Газарян пояснил суду, что Макулов в день происшествия отвлекся на свой телефон и не наблюдал за посетителями на горке. Также хозяин аквапарка заявил, что оператор хотел всегда больше заработать, поэтому он делал все возможное, чтобы очередной его сменщик, которого брали на работу, как можно скорее уволился, — заявил источник.

«Шантажировал связями с Бастрыкиным»

К слову, директор аквапарка отметил в своих показаниях, что вины инструктора Алексея Захарова в случившемся нет, так как он стоял именно на том посту, куда его определили, поэтому физически не мог видеть, что происходило с теми, кто спускался с горки «Циклона».

Газарян подчеркнул, что после смерти ребенка он перевел 100 000 рублей на счет матери мальчика:

— Директор пояснил, что хотел одномоментно перевести два миллиона рублей, но адвокат Трокин посоветовал не спешить, так как потом семья захочет с него взять впоследствии еще, — рассказал источник. — Через пару дней после трагедии отец погибшего ребенка стал требовать с Газаряна 10 миллионов рублей, шантажируя связями с Бастрыкиным, мол, аквапарк вообще прикроют в случае отказа. Сын Газаряна Армен сумел снизить сумму до пяти миллионов. Однако, когда Газарян-старший встретился с отцом мальчика в Астрахани, тот запросил уже восемь миллионов рублей, пеняя на указку начальника следственного отдела по Волжскому. В противном случае ему грозили тюремным сроком.

Затем директор водного комплекса заявил, что сотрудники СК всячески давили на него и фальсифицировали документы по делу:

— Газарян утверждал в суде, что он смог ознакомиться с результатами экспертизы лишь спустя полгода и был лишен права на обжалование. В итоге подсудимый понял, что адвокат Трокин «подыгрывает» следственному комитету и отказался от него. Затем, чтобы затянуть сроки ознакомление с экспертизой, материалами дела и быстрее передать его прокурору, сотрудники СК подделали акт якобы об отказе от подписи, поставленной Газаряном. Из-за действий Трокина и работников следственного комитета директор попал в больницу, где ему диагностировали ряд заболеваний. Также хозяин аквапарка переживал за безопасность своей семьи.

«Газарян считает себя невиновным»

Резюмируя свое выступление, подсудимый заявил, что в деле подменены вещдоки и изъяты видео, на которых зафиксирован момент, где погибший ребенок съезжает с горки и попадает в бассейн.

— Обвиняемый утверждал в суде, что на основании изложенных им доводов, его дело сфальсифицировано, а во время предварительного следствия были нарушены его права. Газарян считает себя невиновным и просит немедленно его освободить, — сообщает источник.

Касаемо раций для спасателей, допрашиваемый пояснил, что всего было приобретено 16 штук. За зарядку устройств отвечал Галайда, который ни разу не обращался к руководству водного комплекса по поводу отсутствия каких-либо комплектующих.

По поводу освидетельствования водных аттракционов Газарян пояснил, что все объекты были обследованы в марте 2022 года с составлением соответствующего акта, а 30 апреля аквапарк открыли после зимнего сезона.

— В ноябре 2021-го он заключил договор с Сергеем Беляковым, который отвечал в аквапарке за техническую часть на сумму один миллион рублей. Последний был обязан организовать все виды работ для освидетельствования и госрегистрации в Ростехнадзоре 38-ми водных аттракционов, а также усовершенствовать и актуализировать все должностные инструкции. Беляков отвечал и за подбор организации, готовой обучать инструкторов-спасателей к летнему сезону 2022 года. Проектными работами занималось ООО «Город» под руководством Владимира Чикова. В процессе выяснилось, что объем работ слишком большой и в установленные сроки сделать их не представляется возможным. Встал вопрос, как можно ускорить работы по освидетельствованию. В начале марта 2022 года Газарян провел совещание с Чиковым и Беляковым, на котором директор ООО «Город» уточнил, что быстрее сделать никак не получится. Однако есть такое постановление Правительства РФ за номером 2425 от 23 декабря 2021 года, согласно которому разрешено при наличии сертификатов на аттракционы эксплуатировать их до окончания срока действия последних, но не позднее 1 сентября 2025 года. Было составлено допсоглашение и работы продолжились, — уточнил источник.

В предыдущем заседании были допрошены обвиняемые инструкторы Данила Галайда и три свидетеля защиты: руководитель ООО «Город» Владимир Чиков, преподаватель ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» Алексей Марченко и старший инструктор аквапарка «XXI век» Богдан Лысенков. Ранее в суде выступил сотрудник Ростовского центра судебных экспертиз Андрей Горячкин, который пояснил, что к выводам своих заключений он пришел на основании материалов дела и протоколов допросов, представленных следствием.

Свои показания дали еще два свидетеля защиты — Сергей Беляков и сын Газаряна Армен. В свою очередь потерпевшая сторона заявила иск с требованием компенсации морального вреда в размере 15 миллионов рублей и затрат на похороны мальчика.

Напомним, директора Григория Газаряна, исполнительного директора Павла Самборского, оператора водного комплекса Руслана Макулова и инструкторов Алексея Захарову и Данилу Галайду обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие установило, что 26 июня 2022 года 13-летний подросток с семьей приехал из Астрахани в аквапарк Волжского. Мальчик скатился с одной из горок в бассейн, где утонул, пробыв в воде семь минут. Никто из спасателей и других сотрудников комплекса не обратил внимания на тонущего ребенка.

Помимо этого было установлено, что оператор и инструкторы-спасатели не обладали необходимым образованием и навыками, в том числе по оказанию первой помощи. Руководитель комплекса и исполнительный директор не регистрировали аттракционы в Гостехнадзоре.

Аквапарк «XXI век» уже не раз фигурировал в скандальных историях. В июле 2021 года 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. Также на водных аттракционах получил травму лица 5-летний ребенок.

Фото: архив ИА «Высота 102»