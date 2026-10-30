В Волгограде завершено расследование дела по обвинению двух представителей журналистского сообщества в вымогательстве крупной денежной суммы у главного врача одной из волгоградских больниц и клевете. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

как ранее сообщало V102.RU, в марте 2026 года в Волгограде были задержаны Алексей Серовой и Виталий Кошелев. Это произошло после обращения в правоохранительные органы Волгограда главного врача одной из городских поликлиник. Она сообщила, что неизвестные вымогают у нее

15 тысяч единиц криптовалюты, или 1 миллион 299 тысяч 377 рублей, угрожая распространить в отношении нее якобы порочащие ее сведения.