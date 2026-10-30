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Расследования

Четырех администраторов анонимных телеграм-каналов судят в Волгограде

Расследования 30.10.2026 14:31
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30.10.2026 14:31


В Волгограде завершено расследование дела по обвинению двух представителей журналистского сообщества в вымогательстве крупной денежной суммы у главного врача одной из волгоградских больниц и клевете. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. 

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в марте 2026 года в Волгограде были задержаны Алексей Серовой и Виталий Кошелев. Это произошло после обращения в правоохранительные органы Волгограда главного врача одной из городских поликлиник. Она сообщила, что неизвестные вымогают у нее 15 тысяч единиц криптовалюты, или 1 миллион 299 тысяч 377 рублей, угрожая распространить в отношении нее якобы порочащие ее сведения. 

В процессе расследования силовики - сотрудники СУ СК по Волгоградской области и УФСБ -  вышли на подозреваемых, Кошелева и Серового. 

По данным следствия, обвиняемые использовали администрируемый ими анонимный интернет-канал с аудиторией свыше четырех тысяч человек для давления на потерпевшую. 

- На указанном публичном ресурсе они целенаправленно размещали заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию женщины и ее близких. Впоследствии злоумышленники вышли на связь с потерпевшей и потребовали передать им крупную денежную сумму за прекращение распространения порочащей ее информации. В случае отказа они открыто угрожали дальнейшим размещением аналогичных материалов. В подтверждение своих возможностей фигуранты демонстративно удалили одну из пяти ранее размещенных публикаций, тем самым оказывая дополнительное психологическое давление, - говорится в сообщении ведомства.

В качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 6 миллионов рублей, добавили в СУ СК по Волгоградской области. 

Напомним, Алексей Серовой вскоре после задержания  признал свою вину и был отправлен под домашний арест в связи с наличием у него хронического заболеваний. Виталий Кошелев с весны по сентябрь находился в СИЗО. И лишь недавно меру пресечения ему изменили на домашний арест. 

Как ранее сообщалось, в Волгограде также уже начались судебные процессы по обвинению еще двух администраторов других каналов - Алексея Ульянова и Михаила Серенко - в вымогательстве. 

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