В Волгограде завершено расследование дела по обвинению двух представителей журналистского сообщества в вымогательстве крупной денежной суммы у главного врача одной из волгоградских больниц и клевете. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.
В процессе расследования силовики - сотрудники СУ СК по Волгоградской области и УФСБ - вышли на подозреваемых, Кошелева и Серового.
По данным следствия, обвиняемые использовали администрируемый ими анонимный интернет-канал с аудиторией свыше четырех тысяч человек для давления на потерпевшую.
- На указанном публичном ресурсе они целенаправленно размещали заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию женщины и ее близких. Впоследствии злоумышленники вышли на связь с потерпевшей и потребовали передать им крупную денежную сумму за прекращение распространения порочащей ее информации. В случае отказа они открыто угрожали дальнейшим размещением аналогичных материалов. В подтверждение своих возможностей фигуранты демонстративно удалили одну из пяти ранее размещенных публикаций, тем самым оказывая дополнительное психологическое давление, - говорится в сообщении ведомства.
В качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 6 миллионов рублей, добавили в СУ СК по Волгоградской области.