



Пловец из Волгоградской области Михаил Щербаков одержал победу в отборочных соревнованиях и вошёл в состав сборной России. Как сообщает ИА «Высота 102», спортсмен будет представлять страну на чемпионате мира в Китае.

Волгоградский пловец победил на дистанции 200 метров комплексным плаванием, подтвердив высокий уровень подготовки. Победа в отборе открыла ему путёвку на главный старт сезона.

Отметим, что Михаил Щербаков уже не раз добивался успехов на всероссийском и международном уровне, а его результаты стабильно привлекают внимание специалистов. Так, напомним, в августе этого года в Париже на чемпионате Европы по водным видам спорта Михаил Щербаков стал третьим на дистанции 200 метров комплексным плаванием. В 18 лет он проплыл дистанцию за 1.56,16 – и этим временем установил сразу два рекорда: юношеский мировой и рекорд России.

Теперь волгоградскому пловцу предстоит защитить честь страны в Китае.