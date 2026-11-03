Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 15 суток водителя, который отказался от медосвидетельствования, оказал сопротивление полиции и попытался сбежать. В отношении мужчины, на которого надели наручники, было составлено несколько административных протоколов, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По итогам судебного заседания, нарушитель получил 5 суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и 10 суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ). По совокупности правонарушений ему было назначено 15 суток ареста.

Установлено, что 32-летний водитель был остановлен сотрудниками полиции 22 октября текущего года в 4 утра на бульваре 30-летия Победы в Волгограде. Мужчина находился за рулем ВАЗ-2112 без права управления. Также полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти медосвидетельствование, от которого он оказался. Нарушитель, как отмечается в материалах суда, пытался скрыться с места административного правонарушения, а также оказывал сопротивление. Наручники в отношении него были применены в соответствии с законом «О полиции».

Мужчина на суде признал вину и раскаялся. С его слов, он отказался от медосвидетельствования, так как был пьян.