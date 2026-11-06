Ozon и «Авито» сообщили волгоградцам о штатной работе сервисов

Ozon Банк возобновил работу в обычном режиме после массового сбоя, с которым столкнулись пользователи 6 ноября. В первой половине дня, напомним, волгоградцы сообщали о проблемах с авторизацией в приложении и невозможностью расплатиться.

В пресс-службе Ozon подтвердили ИА «Высота 102» информацию о временных неполадках, которые на данный момент устранены.

– Сегодня у части клиентов Ozon Банка были сложности со входом и оплатой. Специалисты устранили проблему и сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме, – сообщили в компании.

В «Авито» в свою очередь не подтвердили информацию о кратковременных сложностях в работе, которые мог бы спровоцировать массовый сбой.

– Все сервисы Авито работают штатно, сбоя не наблюдается, – заявили в компании, отметив, что рост числа жалоб на DownDetector сам по себе не говорит о сбое. – Сообщения пользователей могут быть связаны с разными причинами, не обязательно с техническими проблемами на платформе.