В Волгоградской области введена новая мера поддержки учителей. 5 ноября губернатор Андрей Бочаров подписал постановление, вводящее особый порядок зачисления детей педагогов в детские сады и школы. Соответствующую категорию несовершеннолетних будут принимать в образовательные учреждения в первую очередь.

Комитету образования поручено разработать порядок осуществления новой меры поддержки и обеспечить ее реализацию, оказать содействие органам местного самоуправления.

Отметим, в Волгоградской области для учителей разработан широкий спектор льгот. Так, педагоги, работающие в сельской местности, могут рассчитывать на компенсацию расходов на жильё, отопление и освещение. Начинающим учителям положено единовременное пособие в размере 15,5 тыс. рублей, а также ежемесячная прибавка к окладу в размере 930 рублей или 1,5 тыс. рублей для закончивших вуз с отличием. Кроме того, для педагогов введено почётное звание «Народный учитель Волгоградской области», премии и поощрения за победы в профессиональных конкурсах.

Фото из архива ИА «Высота 102»