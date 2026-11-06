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Общество

Тепла нет, но вы платите? Волгоградцам из аварийного дома выставили солидные счета за холодные батареи

Общество 06.11.2026 16:30
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06.11.2026 16:30


Крупные суммы за отопление требуют с жителей аварийной четырехэтажки в Краснооктябрьском районе Волгограде, где с начала отопительного сезона батареи все еще остаются холодными. В УК «Волжский край» жителям отвечают, что произошла какая-то авария, сроки устранения которой не называют. 

– Наш дом на Хользунова, 3 - бывшее общежитие. Дом признан аварийным, но это не повод морозить нас. С начала отопительного сезона тепла мы так и не видели. Замерзаем в собственных комнатах, – рассказывает волгоградка Галина. – Мне пришел счет за коммуналку на 6 тысяч, из которых почти 5 тысяч я должна за отопление, которого нет. В УК я с трудом дозвонилась и спросила, почему я должна платить за услугу, которую мне не оказали? Мне ответили, что эти суммы якобы начислили автоматически. Но это же мошенничество чистой воды! 

По словам жителей, в свою управляющую компанию они дозваниваются по несколько дней. Как правило, телефон постоянно отключен, а звонки переправляют на голосовой почтовый ящик. В этом убедились и журналисты ИА «Высота 102». Получить оперативно комментарий в УК «Волжский край» не получилось.

Жителям, которые ранее смогли поговорить с представителем управляющей компании, пояснили, что в доме произошла какая-то поломка в самом начале отопительного сезона, которую обещали устранить скоро, но тепла нет до сих пор. Отопительный сезон в Волгограде, напомним, стартовал с 12 октября.

Мы вынуждены включать обогреватели, но у нас в доме постоянно выбивает пробки, потому что старая проводка этого не выдерживает. Просим УК, администрацию, прокуратуру обратить на нас внимание и помочь. Тепла нет, но счета нам выставляют без стыда и совести, – возмущаются жители аварийного дома.

Согласно данным портала Дом.МинЖКХ, кирпичная четырехэтажка на ул. Хользунова, 3 в Краснооктябрьском районе была построена в 1953 году. Постановлением администрации Волгограда этот МКД в декабре 2020 года был признан аварийным и подлежащим реконструкции. В доме 86 квартир, которые должны обеспечиваться коммунальными ресурсами централизованно.

Мерзнут и жильцы бывшего общежития по адресу ул. Клименко, 11 в Тракторозаводском районе Волгограда. Эту пятиэтажку также обслуживает УК «Волжский край». 

– Отопления у нас не было и нет. Замерзаем, но зато счета нам пришли, – сообщила редакции жительница дома. – Мы жаловались в администрацию Тракторозаводского района, в департамент ЖКХ, а нам отвечают – обращайтесь в свою УК. Только дозвониться до управляющей компании мы не можем, потому что телефоны у них все отключены. Одна надежда на Бастрыкина. Будем жаловаться ему.  

Ранее, напомним, на отсутствие тепла жаловались жители дома №32 по улице Таращенцев, который также обслуживает УК «Волжский край». Тогда дозвониться до этой управляющей компании также не удалось.    

Фото жителей дома

Коллаж V102.RU

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