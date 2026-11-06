Объявлен состав судейской бригады на матч «Ротор» – «Ленинградец»

8 ноября «Волгоград Арена» снова соберёт болельщиков: в 17-м туре Первой лиги «Ротор» принимает «Ленинградец». Игра обещает быть напряжённой, и от работы судейской бригады будет многое зависеть.

Главным арбитром встречи назначен Антон Сидорин (Москва), его ассистентами станут Виктор Медведев и Дмитрий Михалев, также представляющие Москву. Резервным судьёй назначен Владимир Шамара (Ростов‑на‑Дону). Контроль над организацией матча возложен на делегата Ивана Новикова (Москва), а инспектор Юрий Князев (Курск) проследит за соответствием работы бригады установленным стандартам.

Матч состоится в 16:00. Каждый болельщик сможет после матча бесплатно доехать до дома. Пригородные электропоезда будут запущены в обе стороны: до станции Шпалопропитка и до станции Волжский.

После окончания матча назначаются дополнительные пригородные поезда:

№ 6339, сообщением Краснооктябрьская – Шпалопропитка

Отправлением с о.п. Мамаев Курган в 19:07 (нижняя платформа).

Пригородный поезд №6339 не останавливается на следующих остановочных пунктах: Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза.

№ 6437/6438, сообщением Волгоград-1 – Волжский

Отправлением с о.п. Мамаев Курган в 18:40 (верхняя платформа)

Пригородный поезд №6437/6438 не останавливается на следующих остановочных пунктах: Бакинская, Пост 6 Км, Вишневая, Верхнезареченская, Порт Волжский.

Александр Веселовский