



Дизельные автомобили в России не приобрели дополнительной популярности, несмотря на топливный кризис. Летом и осенью на заправках нередко оставался только дизель, но за год интерес к таким машинам вырос лишь на 5%, сообщает ИА «Живая Кубань».

Автоэксперт Даниил Шкурыгин объяснил это ограниченным предложением новых дизельных машин – в основном это пикапы, которые не пользуются спросом. На вторичном рынке спрос стабилен, кроме небольшого подъема в июне-июле. Причина – дефицит и цена: средний дизельный автомобиль на вторичном рынке стоит 3,18 млн рублей против 1,48 млн у бензинового.

За девять месяцев в России продано 8157 новых дизельных авто (-18,2% к прошлому году) и 271 825 на вторичном рынке (+1,7%).

Электромобили и гибриды, наоборот, стали популярнее: среди новых машин спрос вырос на 67%, среди автомобилей с пробегом – на 35%. О данной тенденции ИА «Высота 102» подробно рассказывало в специальном материале.