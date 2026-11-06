Волгоградцы сообщают о массовом сбое в работе Ozon Банка





6 ноября в России произошёл массовый сбой в работе Ozon Банка. На текущий момент, по информации сервисов мониторинга работы интернет-приложений, о проблемах с доступом сообщили уже более 30 тыс. человек.

Резкий всплеск обращений начал фиксироваться экспертами с 11:20. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в приложении, невозможности совершить операции со средствами на счетах, даже через опцию оплаты по Face ID.

Одновременно с другими регионами о сложностях начали сообщать и жители Волгоградской области. При среднем уровне в 1-3 жалобы за каждые 5 минут, с 11:30 статистика взлетела до 89 жалоб, а в целом за последний час о сбое в регионе сообщили 278 пользователей. При этом часть опрошенных редакцией граждан сообщили что не сталкивались с проблемами.

Отметим, одновременно со сложностями в работе Ozon Банка россияне сообщали о сбое в работе магазина Ozon, а также сервисов «ВКонтакте». О кратковременных проблемах в 11:35 также сообщали и пользователи «Авито».

Фото из архива ИА «Высота 102»