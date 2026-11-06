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НАШ РЕГИОН

Всё, как в жизни: как в Волгограде меняют подходы к подготовке молодых медиков – репортаж

НАШ РЕГИОН 06.11.2026 18:03
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06.11.2026 18:03


Сегодня, 6 ноября, глава региона Андрей Бочаров побывал в Волгоградском медицинском колледже. Основными вопросами для обсуждения стали вывод профессионального образования медицинского и фармацевтического профилей в регионе на качественно новый уровень, подготовка специалистов по программам кластера «Профессионалитет», а также формирование культуры здорового образа жизни среди жителей области и в первую очередь – молодого поколения. 

Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось побывать в учебных классах колледжа и лично убедиться – современная подготовка будущих медиков шагнула далеко вперед. Уже в учебных аудиториях создают все условия, чтобы в будущем, приступив к работе, молодые специалисты не робели в критических ситуациях.



Омтетим, что в Волгоградской области на системной основе решается задача обеспечения системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Одним из ключевых звеньев этой работы и является Волгоградский медицинский колледж. С учётом филиалов в Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске в ссузе обучается порядка 4,7 тыс. человек. Ежегодно учебное заведение выпускает свыше тысячи специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Одним словом, интерес волгоградской молодежи к профессии медработника сегодня по-прежнему очень высок. 


С 1 сентября 2026 года по нацпроекту «Молодёжь и дети» в Волгоградском медколледже начал работу кластер «Профессионалитет» по четырём наиболее востребованным в регионе специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» и «Акушерское дело». О том, какие возможности перед учащимися открывает кластер, рассказал один из студентов ссуза. 

– Вступление в федеральный проект «Профессионалитет» даёт возможность поучиться на фантомах, новом оборудовании, чтобы попробовать себя в роли настоящего медицинского сотрудника для дальнейшей подготовки к работе в практической медицине. Мне, как студенту-фельдшеру, интересен кабинет оказания первой помощи, где показывают навыки неотложной помощи и процесс госпитализации в лечебное учреждение, – пояснил студент третьего курса по специальности «Лечебное дело» Руслан Хауланов. – Система здравоохранения меняется в лучшую сторону. Мы видим кардинальные изменения в больницах и поликлиниках – во всех учреждениях проводятся капитальные ремонты и закупается новое оборудование.


Для качественной подготовки студентов в колледже создано восемь новых специализированных зон по видам деятельности. Закуплено современное симуляционное оборудование (например, акушерский симулятор для отработки приёмов родовспоможения, манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации), соответствующее требованиям медицинских организаций и позволяющее имитировать типовые рабочие процессы – от лечебно-диагностических манипуляций до оформления медицинской документации.

– Основной целью кластера является максимальное приближение обучения к теме практической медицины. Все оборудование, которое было закуплено для нашей образовательной организации, полностью соответствует требованиям и имитирует будущие рабочие места наших выпускников, – подчеркивает директор Волгоградского медицинского колледжа Галина Генералова. – Мы отремонтировали корпус нашего колледжа за счёт средств региона. Кроме того, колледж выиграл грант – со следующего года планируется завершить ремонт корпуса полностью.


Теперь в каждой профильной зоне имеется возможность для теоретической подготовки студентов и отработки алгоритмов оказания помощи в различных клинических ситуациях с объективной оценкой качества выполнения манипуляций. Такой подход позволяет сократить период адаптации молодых специалистов на рабочем месте и быстрее закрывать кадровые потребности.

Образовательный процесс выстроен в тесном взаимодействии с партнёрами колледжа – будущими работодателями. В их числе – 25-я больница, станция скорой медицинской помощи, областная детская больница, областной перинатальный центр № 2, региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.


И это далеко не все возможности Волгоградского региона в подготовке молодых кадров. В ходе встречи с будущими медиками Андрей Бочаров объявил о скором строительстве ещё одного современного образовательного учреждения – медколледжа-кампуса на улице Космонавтов. Глава региона подчеркнул, что система подготовки кадров будет развиваться и дальше.

– Мы в полном объёме разработали техническое задание по созданию на территории Волгограда современного медицинского колледжа. Он будет находиться в парковой зоне. Рассчитываем, что в 2028 году мы завершим проектирование и выйдем на этап стройки. В медколледже будут предусмотрены не только аудитории для обучения, но и кампус для проживания детей на 450 человек. Это решение ждёт всё медицинское сообщество нашей страны, поскольку таких колледжей ещё не создавалось, – подчеркнул Бочаров. 


После осмотра модернизированных образовательных пространств губернатор уделил отдельное внимание общению со студентами. В центре внимания оказались вопросы вреда вейпов, дискуссия о запрете которых сейчас активно ведётся в обществе.

– Сейчас идёт большая и серьёзная дискуссия, как общество должно отреагировать на вопросы, связанные с распространением вейпов, какие должны приниматься меры. Для меня важна ваша позиция. Вы, с одной стороны, – молодые люди, а с другой – являетесь теми, кто защищает и дальше будет защищать здоровье людей, – отметил Андрей Бочаров, обращаясь к студентам.


Ребята единогласно отметили, что считают электронные сигареты крайне вредными и убеждены, что должны применяться серьёзные профилактические меры как со стороны государства, так и внутри семьи и общества. Будущие медики подчеркнули, что вейпы негативно влияют и на дыхательную систему, и на весь организм в целом.

К слову, по итогам 2025 года на территории Волгоградской области злокачественные новообразования трахеи, бронхов и лёгких занимают 4-е место по распространённости и 1-е место по смертности. По этим параметрам регион превышает показатели заболеваемости и смертности как по Южному федеральному округу, так и по Российской Федерации.


По окончании беседы со студентами Андрей Бочаров подчеркнул, что вопрос запрета продажи вейпов на территории региона в ближайшее время уже будет решён.

– На следующей неделе мы окончательно примем решение в отношении распространения вейпов на территории Волгоградской области. Рассчитываю, что Волгоградская областная Дума поддержит предложение, которое будет сформировано после нашей сегодняшней встречи с молодёжью. Разговор получился очень откровенный. Рассчитываю взять его за основу в своём решении в отношении вейпов, – подытожил диалог губернатор.


Видео: Алексей Костяков / V102.RU

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