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Расследования

В Волжском после поножовщины погиб мужчина, второй ранен

Расследования 05.11.2026 12:44
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05.11.2026 12:44

30 октября в городскую больницу города Волжского Волгоградской области обратился 55-летний местный житель. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, врачи диагностировали у него восемь ножевых ранений, два из которых проникающие. 

О криминальном характере травм медики сообщили в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из Волжского также обнаружили труп 59-летнего ранее неоднократно судимого мужчины.

По данным полиции, двое мужчин распивали спиртное и поссорились. Конфликт перерос в драку, в ходе которой они начали наносить друг другу удары ножами. В результате один получил тяжёлые травмы, второй скончался на месте.

Подозреваемый находится в больнице под охраной полицейских, он сознался в содеянном. Материалы переданы в СУ СК России по Волгоградской области, где возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Теперь ему грозит от 15 лет лишения свободы.

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