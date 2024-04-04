Расследования

Глава СКР поручил доложить о групповом избиении школьницы в Волгограде

Расследования 04.04.2024 10:16
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04.04.2024 10:16


Председатель СКР Александр Бастрыкин ждет от главы СУ СКР по Волгоградской области Василия Семенова доклад об обстоятельствах группового избиении 10-летней девочки в ТЦ «Космос» в Кировском районе Волгограда, сообщает V102.RU.  

В пресс-службе СК РФ отметили, что об инциденте силовики узнали в ходе мониторинга сообщений социальных медиа.  

— В одном из торговых центров Волгограда группа девочек избила сверстницу. При этом  наблюдавшая за происходящим сотрудница магазина не приняла мер к пресечению этих действий, — пояснили информагентству в СК России. — Следственные органы СКР по Волгоградскому региону выступили с ходатайством о передаче материалов из полиции в свое производство. 

Об организованной проверке в связи с распространением в Сети видео насилия над несовершеннолетней заявили в прокуратуре Волгоградской области. 

Известно, что инцидент произошел еще 25 февраля, однако огласку ему придали лишь после публикации кадров с избиением. На видео группа сверстников в туалетной комнате ТЦ глумится и избивает школьницу. Что послужило поводом для конфликта, не уточняется. 

Напомним, что в Волгограде суд постановил взять под стражу подростков, избивших двух взрослых мужчин в автобусе № 21 и около дома № 31 по улице Штеменко в Краснооктябрьском районе. Самым старшим в этой группе оказался 19-летний ранее судимый за кражу Даниил Горюнов. В розыске находится еще один несовершеннолетний. 

Еще одним преступлением, всколыхнувшим общественность, стала зверская расправа над двумя мужчинами в расселенном доме по улице Героев Малой Земли, 67 в Красноармейском районе Волгограда. Задержаны двое 15-летних подростков, которые, по версии следствия, сначала избили, а потом при помощи молотка и ножа убили одного, и ранили другого ранее незнакомого им местного жителя. 

Фото: СКР 

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me 

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