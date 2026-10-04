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Спорт

Ахрамеева – снова на пьедестале: два серебра в Цахкадзоре

Спорт 04.10.2026 21:40
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04.10.2026 21:40


Ксения Ахрамеева (школа «Динамо», Волгоград) завоевала две серебряные медали на турнире ITF World Tennis Tour Juniors J30 в Цахкадзоре. В одиночном разряде спортсменка, заявленная под первым номером посева, дошла до финала, где уступила третьей сеянной – москвичке Марии Сосуновой – со счётом 3:6, 4:6.

В парном разряде Ахрамеева выступала в дуэте с Ярославой Глиняновой. Пара прошла сетку без потерь и вышла в финал, где встретилась с дуэтом Марии Терпелюк и Аксинии Великолуг. Итоговый счёт – 4:6, 6:7(4) – отражает напряжённость матча: волгоградки уступали по геймам, но в решающем сете до последнего боролись на тай-брейке.

Для волгоградской школы тенниса результат имеет особую ценность: это уже второй подряд пьедестал динамовских юниорок на турнирах в Цахкадзоре – неделей ранее Ахрамеева и Глинянова поднимались на пьедестал на J60. При этом уровень конкуренции остаётся высоким: в J30 участвовали почти 100 спортсменов из стран Европы и Азии.

Специфика условий также усилила сложность выступления: Цахкадзор расположен на высоте около 1800 метров над уровнем моря. На такой высоте снижена плотность воздуха, из‑за чего мяч летит быстрее, соответственно меняется отскок. По словам игроков, привычные расчёты при подаче и ударах по линии требуют корректировки, а время на принятие решений увеличивается.

Эксперты отмечают психологическую устойчивость спортсменок: в решающих геймах Ахрамеева и Глинянова сохраняют концентрацию и способны прибавлять в ключевые моменты. Для волгоградской теннисной школы это показатель системной работы – юниорки стабильно конкурируют на международном уровне и выдерживают плотный календарь.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград

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