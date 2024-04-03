В Волгограде задержаны шесть подозреваемых в возрасте от 15 до 19 лет по уголовному делу об избиении 38-летнего пассажира автобуса № 21, которое произошло 1 апреля на остановке «Медтехника» в Краснооктябрьском районе. Еще один подросток объявлен в розыск.

По информации собственного источника V102.RU, среди задержанных оказались трое воспитанников Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева, ученики школ №№ 76 и 92 Краснооктябрьского района, а также ранее судимый за кражу 19-летний молодой человек.

— Свою вину задержанные признали. В розыск объявлен 16-летний учащийся профессионального училища № 16 Тракторозаводского района, — уточнил источник. — Также двое 16-летних учащихся техникума водного транспорта и 15-летний ученик школы № 92 ночью 2 апреля у дома № 31 по улице Штеменко избили 33-летнего прохожего. С их слов, они просто хулиганили.

По информации «Высоты 102», двое воспитанников техникума водного транспорта ранее уже состояли на учете, впрочем, как и 15-летний ученик школы № 92.

В свою очередь руководство ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева» в лице заместителя директора по учебно-воспитательной работе Натальи Сергеевны Лебедевой не смогло оперативно прокомментировать ситуацию.

В адрес организации, возглавляемой Александром Суровым, направлен официальный запрос с просьбой пояснить, будут ли отчислены учащиеся и какая профилактическая работа проводится с воспитанниками.

Как стало известно редакции информагентства, избиение в автобусе произошло 1 апреля около одиннадцати вечера. Жертвой подростков стал 37-летний житель Городищенского района. Мужчина осмелился сделать замечание молодым людям, которые вели себя достаточно развязно и матерились в салоне. Однако это вызвало агрессию, молодые люди набросились на пассажира, осыпая его градом ударов руками и ногами.

По информации СУ СКР по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

По эпизоду с избиением мужчины во дворе дома по улице Штеменко, как уточнили в волгоградском следкоме, в отношении троих подростков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

Напомним, что расследование жестокого преступления взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.