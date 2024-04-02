«Всего лишь сделал замечание»: в Волгограде разыскивают банду подростков за избиение пассажира автобуса №25

Жуткую сцену избиения пассажира в автобусе №25 в Волгограде сняли очевидцы. Как сообщает V102.RU, происшествие случилось накануне в Краснооктябрьском районе. На кадрах зафиксировано, как на одного из пассажиров накинулась свора подростков спортивного вида, которые начали избивать мужчину прямо в салоне автобуса. Затем несчастного выволокли из общественного транспорта и продолжили бить его на остановке. За мужчину заступился лишь один из пассажиров, но и он получил удар от озверевших хулиганов.



Произошедшее вызвало негодование и возмущение жителей города. На случившееся немедленно отреагировали правоохранительные органы. В СУ СК сегодня, 2 апреля, возбудили уголовное дело по публикациям СМИ о избиении мужчины в общественном транспорте.

- В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей, находясь в автобусе, напала на 37-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения. Поводом для противоправных действий послужило замечание местного жителя, высказанное в адрес подростков относительно их поведения в общественном транспорте. У пострадавшего диагностированы множественные травмы, необходимая медицинская помощь ему уже оказана, - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту следственным отделом по Краснооктябрьскому району города Волгограда следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время следователи СК России проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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