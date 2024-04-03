На юге Волгограда подростки до смерти забили мужчину. Второй в больнице

В Красноармейском районе Волгограда двое 16-летних подростков забили до смерти 48-летнего мужчину, а его 44-летнего спутника отправили на больничную койку, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Труп одного из мужчин с серьезными повреждениями головы и тела нашли в заброшенном доме по улице Героев Малой Земли, 67. Погибший уже имел в прошлом проблемы с законом. Привлекался за кражу и грабеж, — рассказал источник. — Другую жертву с многочисленными колото-резаными ранами груди доставили в больницу № 15. Пострадавший в последнее время нигде не работал, жил, где придется. Впрочем, как и его знакомый.

Как стало известно «Высоте 102», конфликт, толкнувший подростков на преступление, произошел из-за денежного спора 1 апреля.

— Погибший не хотел возвращать долг, второй потерпевший просто попался под руку. Подростков уже задержали, они признали свою вину. Ими оказались девятиклассники местных школ. Один из школьников уже имеет приводы в полицию и состоит на учете. Обвинение еще не предъявлено, — добавил источник.

В комитете здравоохранения Волгоградской области факт обращения пострадавшего мужчины подтвердили.

— По информации медицинской организации, пациент находится в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести, — уточнили в облздраве.

Напомним, установлены двое 16-летних участников жестокого избиения пассажира автобуса в Волгограде. Еще одно избиение подростками прохожего в Краснооктябрьском районе у дома № 31 по улице Штеменко попало на видео.

Скриншот: Google Maps

