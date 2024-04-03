Суд арестовал пятерых подростков, избивших двух волгоградцев

Краснооктябрьский районный суд Волгограда избрал меру пресечения пятерым несовершеннолетним, подозреваемым в избиении 37-летнего мужчины
в автобусе №21, которое произошло 1 апреля. Об этом сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Трое из них также подозреваются в нападении 1 апреля 2024 года на 33-летнего мужчину во дворе одного из домов в Краснооктябрьском районе Волгограда и похищении его паспорта.
Подростки будут изолированы от общества до 2 июня.
Ранее суд арестовал 19-летнего Даниила Горюнова,
одного из членов банды, которые накинулись на пассажира за сделанное им замечание. Озверевшие подростки выволокли его на остановку и продолжили избивать ногами и руками.
СУ СК по Волгоградской области возбудило дело по данному факту, которое взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
В этот же день волгоградцы сняли на видео, как трое парней из этой компании избили другого прохожего
во дворе дома в Краснооктябрьском районе. Мужчину спасло вмешательство жильцов.