ТВ-сигнал временно отключат в Волгоградской области

В Волгоградской области с 6 по 8 октября сразу в нескольких населенных пунктах временно отключат телерадиосигнал из-за профилактических работ на радиотелевизионных передающих станциях, сообщили в филиале РТРС.

Так, 6 октября с 11:00 до 17:00 мск в Жирновске замолчат РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России». С 10:00 до 16:00 мск отключат РТРС-1 и РТРС-2 в селе Лобойково Даниловского района.

7 октября с 10:00 до 16:00 мск отключения затронут Елань (РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России») и станицу Малодельскую Фроловского района (РТРС-1 и РТРС-2), а также Ольховку с 11:00 до 17:00 мск (РТРС-1 и РТРС-2).

8 октября сигнал пропадет с 10:00 до 16:00 мск в городе Новоаннинский (РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России»), а пакеты РТРС-1 и РТРС-2 не будут в это время показывать в поселке Эльтон Палласовского района и в хуторе Тушкановский Нехаевского района.

Напомним, что до 22 октября с 11:33 до 12:49 мск возможны кратковременные сбои телевизионного сигнала в Волгограде из-за солнечной интерференции.