Волгоградцам повысят страховые пенсии в 2027 году





Минтруд России представил в Правительство проект бюджета Социального фонда на период с 2027 по 2029 годы. В этом документе предусмотрена двойная индексация страховых пенсий.



Размер прибавки для каждого пенсионера будет индивидуальным и зависеть от его стажа. В среднем страховые пенсии по старости в 2027 году увеличатся на 2,6 тысячи рублей и достигнут 29,9 тысячи рублей. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, бюджет Социального фонда обеспечит выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в установленные сроки.



Помимо двойной индексации страховых пенсий, планируется индексация социальных пенсий с 1 апреля; Единое пособие и другие выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, с 1 января увеличатся на 6,8%; ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка и другие социальные выплаты с 1 февраля возрастут в соответствии с фактической инфляцией; пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком также будут проиндексированы.

В 2027 году через Социальный фонд будет направлено около 20 триллионов рублей на пенсионные выплаты, страховые пособия и меры социальной поддержки. Из этой суммы почти 13,4 триллиона рублей пойдут на пенсии, 1,6 триллиона – на пособия по временной нетрудоспособности, около 203 миллиардов – на страхование от несчастных случаев на производстве, и примерно 4,8 триллиона – на социальные выплаты и поддержку семей с детьми, включая единое пособие, материнский капитал, семейную налоговую выплату, пособия при рождении ребенка, ежемесячные выплаты для инвалидов, ветеранов, Героев Труда, женщин, имеющих звание «Мать-героиня», и других категорий.