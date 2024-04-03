Краснооктябрьский районный суд Волгограда постановил поместить под стражу 19-летнего Даниила Горюнова, подозреваемого в избиении пассажира автобуса № 21, сообщает V102.RU.





— 2 апреля 2024 года Горюнова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня 2024 года, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Следствием установлено, что 1 апреля 2024 года Даниил Горюнов и шестеро его несовершеннолетних знакомых, будучи в салоне автобуса разозлились на замечание пассажира, который попросил их вести себя скромнее. На мужчину набросились толпой и жестоко избили руками и ногами.

Как ранее сообщал собственный источник «Высоты 102», задержанный 19-летний молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, парень в свое время увлекался кикбоксингом. После заседания фигурант дела признался в любви к матери. Санкция вменяемой статьи предусматривает в качестве максимума до семи лет колонии.

Напомним, что по делу задержаны шесть подозреваемых в возрасте от 15 до 19 лет, еще один подросток объявлен в розыск.

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области