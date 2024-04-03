В Волгограде задержали двоих подростков за убийство 47-летнего мужчины





В Красноармейском районе Волгограда по горячим следам правохранители задержали подозреваемых в убийстве 47-летнего мужчины и избиении его товарища. Преступниками оказались двое 15-летних волгоградцев.

- Во время допроса подозреваемые сообщили, что 31 марта они прибыли в заброшенный дом, где увидели двух ранее незнакомых мужчин, которым нанесли множественные телесные повреждения, а также ножевые ранения, после чего скрылись, — уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Волгоградской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения, выживший мужчина находится сейчас в хирургическом отделении одного из местных медицинских учреждений в состоянии средней степени тяжести.

Отметим, жертвы агрессии подростков нигде не работали и не имели постоянного места жительства.