Юниорки «Динамо‑Синара» устроили разгром в матче Суперлиги – 38:22

Сегодня, 4 октября, «Динамо‑Синара» в шестом туре российской Суперлиги принимало ижевский «Университет» и одержала уверенную победу – 38:22. Матч фактически стал тренировочным спаррингом: у волгоградских гандболисток появилась хорошая возможность отработать связки и дать набраться опыта вчерашним юниоркам, что они с успехом и воплотили в жизнь.

В заявке на матч не оказалось практически всей основы бело‑голубых. На площадку вышли игроки, набирающие форму после травм, опытные София Пензева и Алина Загороднева, а также динамовская молодёжь для получения опыта и игровой практики на уровне Суперлиги.

«Динамо‑Синара» с первых минут обвалило на гостей шквал атак и быстро создало солидное преимущество, поэтому никого не удивило, что в середине первого тайма волгоградская основа уступила место юниоркам. Молодёжь не растерялась: действовала быстро, грамотно и уверенно, поэтому такая ротация никак не отразилась на счёте. На перерыв команды ушли при счёте 23:9, и болельщики ожидали крупного разгрома – с разницей никак не меньше +20.

Но во втором тайме волгоградский клуб не стал активно развивать успех, что не помешало добыть крупную победу – 38:22. Все игроки действовали слаженно, никто не терял ритм по ходу матча. Отлично проявила себя голкипер Елизавета Старкова, подменившая Людмилу Баскакову. Хорошую игру показала Софья Сметанина: с семью заброшенными мячами она стала лучшим игроком встречи. У гостей лучшей стала Аюна Басангова.

Софья Сметанина поделилась впечатлениями от матча:

– Присутствовало волнение, но с первым выходом уже на площадку, с первым голом оно всё ушло, и просто чувствовалась уверенность. Спасибо девчонкам из команды – они поддержали, просто колоссальная была поддержка. Рады, что дали поиграть: нам надо было показывать себя, и мы выполнили установку тренера. Конечно, были недочёты, но на тренировках будем эти моменты отрабатывать и становиться всё лучше и лучше.





«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Университет» (Ижевск) – 38:22 (23:9)

4 октября, 14:00. Суперлига. Предварительный этап, 6-й тур.

Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 1000.

Судьи: Иван Власов (Красноармейск), Никита Чуркин (Краснодар).

«Динамо-Синара»: Баскакова – Пензева (3), Загороднева (2), Томилина (1), Минченко (4), Сисенова (2), Скивко (2) – Старкова, Безбабных (2), Сметанина (7), Каменская (1), Прокофьева (2), Чуракова (2), Алексеева (5), Куценко (2), Климова (3).

«Университет»: Ермакова – Вахрушева (2), Минабутдинова (2), Низовцева, Я. Артемьева, Шакирьянова (1), Басангова (4) – Склипис, Жукова (2), Васильева (1), Царюк, Ю. Артемьева (1), Шкляева (2), Семенова (1), Цуканова (5).

Эффективность бросков %: 69 – 44.

7-метровые/голы: 2/2 – 4/2.

Штрафное время: 4 – 4.

После шести туров «Динамо‑Синара» находится на пятом месте, у них с «Черноморочкой» по 8 очков. На третьем месте идёт «Лада» (Тольятти) с активом 10 очков, которую волгоградки 9 ноября принимают на «Динамо Арене» и имеют возможность сравняться по набранным очкам. Начало матча – в 18:30.

Александр Веселовский

Фото: «Динамо-Синара» / Александр Овсиенко