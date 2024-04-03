Подозреваемых в жестокой расправе над двумя мужчинами в Красноармейском районе Волгограда подростков поместили в СИЗО, сообщает V102.RU. Преступление произошло в расселенном доме по улице Героев Малой Земли, 67.

— Красноармейский районный суд Волгограда постановил избрать Вадиму С. и Роману М. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 мая 2024 года, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Следствием установлено, что 31 марта 2024 года двое 15-летних подростков оказались в заброшенном доме на юге города, где заметили ранее незнакомых им мужчин. В ходе словесного конфликта фигуранты дела по очереди избили своих жертв руками и ногами по голове, а затем после при помощи молотка и раскладных ножей нанесли потерпевшим несколько ударов в область головы и тела.

Один из незнакомцев скончался на месте, второго с многочисленными ранениями госпитализировали в больницу. Правоохранители задержали несовершеннолетних 1 апреля. Подросткам инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как стало известно «Высоте 102», задержанные оказались учениками школ №№ 75 и 10. Один из них ранее уже стоял на учете. По одной из версий, причиной кровавой бойни стал денежный долг, по другой — школьники просто своеобразно развлекались. Примечательно, что пострадавшие нигде не работали и не имели постоянного места жительства.

Напомним, избивших волгоградца за замечание в автобусе № 21 шестерых подростков задержали. Один из фигурантов дела находится в розыске.

Фото: архив ИА «Высота 102»