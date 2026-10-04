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Общество

Пять бобров застрелят в Волгоградской области из-за угрозы

Общество 04.10.2026 21:21
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04.10.2026 21:21


В Даниловском районе Волгоградской области разрешена охота на бобров, которая продлится до 30 октября в целях регулирования численности этих животных. На основании решения облкомприроды, разрешено отстрелить пять бобров европейских разного возраста и пола.

– Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов – угроза нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания охотничьими ресурсами, – указано в документе. 

Какую конкретно угрозу представляют бобры, не поясняется. Убитые животные, как уточняет профильный комитет, подлежат утилизации.

Согласно открытым источникам, если бобров слишком много, то они могут уничтожить прибрежную и водную растительность. Также запруды, которые строят эти животные, могут привести к заболачиванию местности, что негативно скажется на водных обитателях.

Фото сгенерировано ИИ

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