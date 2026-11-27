



В Волгограде на пересечении улицы Генерала Штеменко и проспекта имени В.И. Ленина начался ремонт асфальтобетонного покрытия. В связи с этим, сообщает мэрия, в ночное время вводится ограничение движения по Первой продольной магистрали – проезжую часть частично сузят.

Ограничения будут действовать в три ночи:

с 20:00 27 ноября до 6:00 28 ноября;





с 20:00 28 ноября до 6:00 29 ноября;





с 20:00 29 ноября до 6:00 30 ноября.

Водители могут объехать место проведения работ по улицам Генерала Штеменко, Титова, Таращанцев, Еременко, а также по проспекту Металлургов и местному проезду проспекта имени В.И. Ленина.