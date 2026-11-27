



Жители Красноармейского района Волгограда сообщают о жутком ДТП, случившемся на улице 40 лет ВЛКСМ. По информации горожан, упавшие с КАМАЗА бетонные трубы расплющили иномарку.

Уточняется, что ДТП произошло утром 27 ноября.

– Всех подробностей не знаем, но, судя по всему, Daewoo Nexia каким-то образом врезалась в стоявший у обочины или ехавший в попутном направлении КАМАЗ, на прицепе у которого были бетонные трубы, – сообщили читатели ИА «Высота 102». – От удара, видимо, эти трубы сорвались и упали прям на крышу иномарки. С места ДТП водителя, к счастью, живого, увозила реанимация.

Увиденное волгоградцы сравнили с кадрами из серии фильмов «Пункт назначения»:

– Не дай Бог такое никому ни пережить, ни увидеть. Даже фото сделать рука не поднялась.

Также, уточняют волгоградцы, на месте аварии находилась еще и разбитая «Лада», однако более подробной информации о третьем участнике ДТП не сообщается.

Редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий о происшествии в правоохранительных органах.