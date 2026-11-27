



С декабрем 2026 года для жителей Волгоградской области начинают действовать несколько новых норм – как федеральных, так и региональных. Часть из них вступает в силу с 1 декабря, часть – до конца месяца. Разбираем главное без юридического языка.

Федеральные нормы с 1 декабря

Технологический сбор на электронику. Производители и импортёры смартфонов, ноутбуков и некоторых телефонов начнут платить новый неналоговый сбор. Для потребителей это может означать небольшой рост цен, но платят его компании, а не покупатели напрямую.

Например, за смартфон сбор составит 250 рублей (если данные о модели есть в «Честном знаке») или 496 рублей (если их нет).





Возобновление льготных автокредитов. Снова заработает программа льготного кредитования на автомобили российского производства.

Семьи с детьми, медики, педагоги, инвалиды и участники СВО смогут купить машину со скидкой. Для семей с двумя и более детьми скидка составит 10% на машину с ДВС, для семей с тремя и более — 20% на семиместный автомобиль.

Новые правила возврата ж/д билетов. Вводится прогрессивная шкала сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования: 1% — за 45+ суток до отправления, 3% — за 30–44 суток, 5% — за 10–29 суток, 10% — за 9 суток и менее.

Новые правила касаются только билетов, купленных с 1 декабря.

Бесплатное ЭКО для ветеранов боевых действий. Супруги ветеранов и инвалидов боевых действий, а также вдовы (при соблюдении условий) получат право на бесплатное ЭКО по государственным квотам. Суррогатное материнство в перечень не входит.

Региональные нормы

Новые штрафы за парковку на грунтовке и нарушения благоустройства (с 4 декабря). 24 ноября на портале администрации Волгоградской области были опубликованы постановления о внесении изменений в КоАП региона. По закону изменения вступают в силу через 10 дней после официальной публикации — то есть с 4 декабря 2026 года.

Что будет считаться нарушением:

размещение транспортных средств на спортивных и детских площадках, а также на участках без твёрдого покрытия в зонах застройки среднеэтажными и многоэтажными домами (исключение — случаи пресечения правонарушения, оказания медицинской помощи, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ);

мойка машин на территории общего пользования, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами и на стоянках в местах остановки маршрутных транспортных средств;

несвоевременная уборка мусора, грязные и переполненные урны у входов в предприятия торговли и общепита, плохой покос травы, неубранный снег и наледь;

складирование на землях общего пользования веток, грунта, старой мебели, строительных материалов, а также хранение сыпучих материалов без укрытия.





Размеры штрафов :

для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 150 до 300 тыс. рублей;

если нарушение зафиксировано камерами фото- и видеофиксации, штраф для граждан составит 3 тыс. рублей, для юрлиц — 150 тыс. рублей.

Запрет на продажу и использование пиротехники (с 25 декабря). Это не постоянный закон, а сезонное решение Оперативного штаба Волгоградской области.

Ограничения на применение гражданами и организациями пиротехнических изделий будут действовать в регионе с 25 декабря 2026 года по 20 января 2027 года включительно.

В указанный период жителям Волгограда и области будет разрешено использовать только:

хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.





За нарушение (продажу салютов и фейерверков, а также их запуск) предусмотрены штрафы по ст. 14.1 КоАП Волгоградской области:

для граждан – от 1 до 3 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 20 до 50 тыс. рублей;

за повторное нарушение для граждан – от 3 до 5 тыс. рублей.