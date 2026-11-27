



Волгоградская область вошла в число регионов, которым выделены субсидии на проведение мелиоративных мероприятий в 2026 году. Согласно распоряжению Правительства РФ от 26 ноября 2026 года № 3516-р, региону направят 24 249,6 тыс. рублей (24,2 млн рублей).

Всего на эти цели перераспределено более 1,4 млрд рублей. Дополнительное финансирование получат 12 регионов, заявивших о необходимости поддержки своих проектов мелиорации: Кабардино-Балкария, Крым, Чувашия, Чечня, а также Архангельская, Иркутская, Костромская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области. Волгоградская область в этом перечне отдельно не упоминается, однако в распределении субсидий сумма для региона указана.

Кроме того, около 200 млн рублей будет направлено на ремонтно-восстановительные работы на дамбах обвалования, пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае в 2026 году.

Минсельхозу России поручено обеспечить заключение дополнительных соглашений с регионами о предоставлении субсидий не позднее 30 календарных дней после издания распоряжения.